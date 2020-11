બે અઠવાડિયામાં આવશે વેક્સિન સંબંધિત સારા સમાચાર?

કોરોના વાયરસ વેક્સિન પર થઈ રહેલી પ્રગતિને લઈને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે શનિવારે થયેલી ચર્ચા અંગે સીરમ ઈન્સ્ટીટ્યુટ (Serum Institute of India)ના CEO અદર પૂનાવાલા (Adar Poonawalla)એ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કર્યું હતું. અને વડા પ્રધાનની સાથે ઈમ્પિલમેન્ટેશન પ્લાન પર થયેલી ચર્ચા અંગે જાણકારી આપી હતી.

We are in the process of applying for emergency use authorization of Covishield in the next two weeks: Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla pic.twitter.com/v1FYDwgGkE

વડાપ્રધાન મોદીએ આજે કોરોના વેક્સિન સાથે જોડાયેલાં કાર્યોની સમીક્ષા કરવા માટે ત્રણ શહેરોની મુલાકાત લઈ છેલ્લે પુણે સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટની મુલાકાત લીધી હતી. સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટ બ્રિટિશ કંપની એસ્ટ્રાજેનિકાની સાથે મળીને કોરોના વેક્સિન બનાવી રહી છે.

અદાર પૂનાવાલાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરીને જણાવ્યું કે, કોવિશિલ્ડ (Covishield) સુરક્ષિત છે. વેક્સિન લીધા પછી હોસ્પિટલ જવાની જરૂર નથી. વેક્સિન લેનાર વ્યક્તિ સંક્રમણ નહીં ફેલાવે તેવો દાવો પણ અદર પૂનાવાલાએ કર્યો હતો. તેમજ તેમણે કહ્યું હતું કે, માત્ર વેક્સિનની મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી છે. વેક્સિનની તૈયારી અંગે વડાપ્રધાન સાથે વાત થઈ છે. આગામી બે અઠવાડિયામાં કોવીશીલ્ડને ઈમરજન્સીમાં ઉપયોગ માટે એપ્લાય કરવામાં આવશે.

As of now, we don't have anything in writing with the govt of India on how many doses they will purchase but the indication is that it would be 300-400 million doses by July, 2021: Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla pic.twitter.com/H5lx4Ioj1m