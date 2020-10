RBI ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ કોવિડ-19 પૉઝિટિવ

રિઝર્વ બૅન્ક ઑફ ઈન્ડિયા (RBI)ના ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ પણ કોરોનાની ચપેટમાં આવ્યા છે. તેમણે પોતે જ આ વાતની જાણકારી ટ્વીટ કરીને આપી હતી.

તેમણે કહ્યું કે, જે પણ લોકો મારા સંપર્કમાં આવ્યા હોય તે લોકો સતર્ક રહે. ગવર્નર આઈસોલેશનમાં જ રહીને પોતાનું કામ ચાલુ રાખશે.

I have tested COVID-19 positive. Asymptomatic.Feeling very much alright.Have alerted those who came in contact in recent days.Will continue to work from isolation. Work in RBI will go on normally. I am in touch with all Dy. Govs and other officers through VC and telephone.