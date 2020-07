કારગિલ વિજય દિવસ: વડાપ્રધાન, વાયુસેના, ભારતીય સેનાએ શહીદોને આપી સલામી

પાકિસ્તાન સાથે થયેલા યુદ્ધ બાદ ભારતને કારગિલ યુદ્ધમાં મળેલા વિજયને આજે એટલે કે 26 જૂલાઈએ 21 વર્ષ પૂરા થયાં છે. કારગિલ યુદ્ધ દરમિયાન ભારતીય જવાનોએ પ્રાણની આહુતિ આપીને ભારત માતાની રક્ષા કરી હતી અને પાકિસ્તાનને યુદ્ધમાં હરાવ્યું હતું. ભારતીય જવાનોના પ્રયત્નોને લીધે દેશે કારગિલ યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યો હતો. આજે કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર દેશ શહીદ જવાનોને યાદ કરી રહ્યો છે.

માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કારગિલ વિજય દિવસે શહીદોના બલિદાનને યાદ કરતા ટ્વીટ કર્યું હતું કે, 'કારગિલ વિજય દિવસ પર આપણે આપણા સશસ્ત્ર દળોના હિંમત અને નિશ્ચયને યાદ કરીએ છીએ. જેમણે 1999માં આપણા રાષ્ટ્રની નિશ્ચિતપણે રક્ષા કરી. તેમની બહાદુરી આજની પેઢીને પ્રેરણા આપે છે.'

On Kargil Vijay Diwas, we remember the courage and determination of our armed forces, who steadfastly protected our nation in 1999. Their valour continues to inspire generations.



Will speak more about this during today’s #MannKiBaat, which begins shortly. #CourageInKargil