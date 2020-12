ભારતમાં કોરોના વાઈરસના નવા સ્ટ્રેનની એન્ટ્રી, બ્રિટનથી આવેલા 6 લોકો સંક્રમિત

ભારતમાં કોરોના વાઈરસના નવા સ્ટ્રેનની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. બ્રિટનથી આવેલા 6 લોકો કોરોના વાઈરસના નવા પ્રકારથી સંક્રમિત મળી આવ્યા છે. જાણકારી મુજબ આ બધા લોકોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સેલ્ફ આઈસોલેશન રૂમમાં રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે તેમના સંપર્કમાં આવેલો લોકોને ક્વૉરન્ટીન કરવામાં આવ્યા છે.

Samples of 3 UK returnees have been tested & found positive for new UK strain in NIMHANS, Bengaluru, two in Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad & one in National Institute of Virology, Pune. All 6 people have been kept in single room isolation: Health Ministry https://t.co/tgrWYLKh2G