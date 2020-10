બબીતાજીએ બીગ બૉસ શો માટે કહ્યું આ...

બિગ બોસ (Bigg Boss 14) શોના ફૅન્સ અને આ શોના હેટર્સ એકબીજાને સોશિયલ મીડિયામાં મોટેભાગે ટ્રોલ કરતા જ હોય છે.

હવે આ બાબતે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા શો (TMKOC)ની બબીતા જી પણ મેદાને આવી છે. બબીતા જી એટલે કે મુનમુન દત્તાનું એક ટ્વીટ સામે આવ્યું છે. જેમાં તે બિગ બોસ હેટર્સને મેસેજ આપતી જોવા મળી છે. તેની પોસ્ટમાં, તે કહેતી જોવા મળી હતી કે જો તમારે આ શો ના જોવો હોય તો ન જુઓ, પરંતુ બીજાને જજ ન કરો.

To people who don’t watch BB, what is this judgemental attitude ? Holier than thou attitude ? Y do u think you’re better than people who watches it ? You don’t watch that’s ur choice .. I and others watch that’s our choice . Dont portray urself great here . It’s laughable . #BB14