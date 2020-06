ઈલેક્ટ્રિસિટિનું બિલ જોઈને તાપસી પન્નૂ અને રેણુકા શહાણેના હોશ ઉડી ગયા

તમારા ઘરનું વીજળીનું બિલ હંમેશા કરતા ત્રણ ગણું વધારે આવે તો તમને આંચકો લાગે એ બાબત સામાન્ય છે. લૉકડાઉનમાં લગભગ બધાના જ વીજળીના બિલમાં અધધધ વધારો થયો છે. અને બિલ વધારાની આ હરોળમાં સેલેબ્ઝ પણ બાકાત નથી. અભિનેત્રી તાપસી પન્નૂ અને રેણુકા શહાણેનું નામ પણ બિલ વધારાની યાદીમાં સામેલ છે. તેમના ઘરનું બિલ લગભગ ત્રણ ગણું આવતા હોશ ઉડી ગયા છે.

તાપસી પન્નૂનું છેલ્લા ત્રણ મહિનાનું વીજળીનું બિલ બહુ વધારે આવ્યું છે. જેની તસવીરો અભિનેત્રીએ સોશ્યલ મીડિયા પર શૅર કરી છે. સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરેલી તસવીરોમાં એક મહિનાનું બિલ 35,890 રૂપિયા આવ્યું છે. જ્યારે પહેલા બે મહિનાનું બિલ 3,850 રૂપિયા અને 4,390 રૂપિયા આવ્યું હતું. તાપસીને પ્રશ્ન થાય છે બિલમાં આટલો બધો વધારો કઈ રીતે થયો? બિલની તસવીરો શૅર કરવાની સાથે તાપસીએ કૅપ્શનમાં પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા લખ્યું છે કે, લૉકડાઉનને ત્રણ મહિના જ થયા છે અને મને એ જ ચિંતા છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં મેં નવું કોઈ ઉપકરણ નથી ખરીદયું કે આટલું બધુ બિલ આવે. ખબર નહીં અદાણી ઈલેક્ટ્રિસિટિ અમને કયા પ્રકારનું બિલ મોકલી રહી છે.

એટલું જ નહીં તાપસીએ એ ઘરનું પણ બિલ ભરવું પડી રહ્યું છે જેમાં કોઈ રહેતું જ નથી અને ફક્ત અઠવાડિયામાં એકવાર સાફસફાઈ માટે ઘર ખોલવામાં આવે છે.

And this one is for an apartment where no one stays n it’s only visited once in a week for cleaning purpose @Adani_Elec_Mum I am now worried if someone is actually using the apartment without our knowledge and you have helped us uncover the reality 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/GeBQUSJaft