સરદાર પટેલ જયંતી પર કંગના રનોટે ગાંધીજી અને નેહરુ પર નિશાન સાધ્યું

લોખંડી પુરુષના નામે ઓળખાતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ (Sardar Vallabhbhai Patel)ની આજે 145મી જયંતિ પર બૉલીવુડ અભિનેત્રી કંગના રનોટ (Kangana Ranaut)એ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. આ સાથે જ અભિનેત્રીએ મહાત્મા ગાંધીજી (Mahatma Gandhi) અને પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ (Pandit Jawaharlal Nehru) પર નિશાન સાધ્યું છે. કંગનાએ સરદાર પટેલના બલિદાન માટે ગાંધીજીને જવાબદાર ગણાવ્યા છે. સાથે જ પટેલે સ્વતંત્ર ભારતના પહેલા વડાપ્રધાન પદનું બલિદાન આપ્યું તે માટે અભિનેત્રીએ દુઃખ જતાવ્યું છે.

કંગના રનોટે પહેલા ટ્વીટમાં લખ્યું છે, 'તેમણે ગાંધીજીની ખુશી માટે ભારતના પહેલા વડાપ્રધાનના રૂપમાં સૌથી યોગ્ય અને નિર્વાચિત પદ નકારી દીધું, કારણકે તેમને (ગાંધીજી) લાગતું હતું કે નેહરુ સારું અંગ્રેજી બોલે છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નુકસાન ન થયું પણ દેશે દાયકાઓ સુધી આનું પરિણામ ભોગવ્યું. આપણા માટે જે યોગ્ય છે તેને આપણે કોઈ શરમવગર છીનવી લેવું જોઈએ.'

He sacrificed his most deserving and elected position as the First Prime Minister of India just to please Gandhi because he felt Nehru spoke better English, #SardarVallabhbhaiPatel did not suffer but Nation suffered for decades,we must shamelessly snatch what is rightfully ours. pic.twitter.com/TGxcOlDB3K — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 31, 2020

બીજા ટ્વીટમાં અભિનેત્રીએ સરદારને ભારતના અસલી લોહપુરુષ ગણાવીને લખ્યું, 'મારું માનવું છે કે ગાંધીજી નેહરુની જેમ એક નબળા મગજના વ્યક્તિ ઇચ્છતા હતા જેથી તે ખુદ સામે રહીને દેશને કંટ્રોલ કરી શકે અને તેને ચલાવી શકે. પ્લાન સારો હતો પરંતુ ગાંધીજીની હત્યા બાદ જે થયું, તે ડિઝાસ્ટર હતું.'

He is the real Iron Man of India, I do believe Gandhi ji wanted a weaker mind like Nehru that he could control and run the nation by keeping him in the forefront, that was a good plan but what happened after Gandhi got killed was a big disaster #SardarVallabhbhaiPatel — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 31, 2020

વધુ એક ટ્વીટમાં કંગના રનોટે લખ્યું હતું કે, 'ભારતના લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ. તમે એ વ્યક્તિ છો જેમણે અમને આ અખંડ ભારત આપ્યું. પરંતુ વડાપ્રધાન પદનું બલિદાન આપીને તમે અમને તમારા મહાન નેતૃત્ત્વ અને વિઝનથી દૂર લઇ ગયા. અમને તમારા નિર્ણયનો ઘણો અફસોસ છે.'

Wishing India’s Iron man #SardarVallabhbhaiPatel a happy anniversary, you are the man who gave us today’s akhand Bharat but you took your great leadership and vision away from us by sacrificing your position as a Prime Minister. We deeply regret your decision 🙏 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 31, 2020

આમ અભિનેત્રીએ એક મહાપુરષને શ્રદ્ધાંજલી આપવાની સાથે અન્ય બે માહાપુરુષો પર નિશાન સાધ્યું હતું.