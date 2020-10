કરણવીર બોહરાએ એરલાઈન વિરુદ્ધ કરી ટ્વીટ, યુઝર્સને આવ્યો ગુસ્સો...

ટીવી અભિનેતા કરણવીર બોહરા (Karanvir Bohra)એ પોતાના કુટુંબ સાથે મુંબઈની બહાર ફરવા માટે નીકળ્યા પરંતુ એરપોર્ટમાં કંઈક એવુ થયુ કે તેમને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો હતો.

Very disappointed with @flyspicejet airline #dehradun ... For a mere 4kg excess on 2 bags your exec Deepak couldn't give a costumer a waiver on the Bags, the point is not about the money, This is just poor customer service. pic.twitter.com/Ip2E11v7EF — Karanvir Bohra (@KVBohra) October 16, 2020

આ ગુસ્સો કરણવીરે સોશ્યલ મીડિયામાં વ્યક્ત કર્યો હતો. કરણવીરના મનમાં એમ હશે કે યુઝર્સ તેની વાતો સમજશે ઉલટુ યુઝર્સ ગુસ્સે ભરાયા અને તેને જ પાઠ ભણાવવા લાગ્યા હતા. કરણવીરે પોસ્ટ શૅર કરતા કહ્યું કે, તેના લગેજનું વજન થોડુક જ વધારે હતું, પરંતુ તેણે ચાર્જિસ ચૂકવવા પડ્યા હતા.

Be it 1kg or 4kg, rules are rules for everyone. What if everyone on the plan puts an extra 4kg and everyone asks for a waiver!!! The guy in the counter is just doing his job. Asks about waiver and then says it's not about money. Strange!!! — kalpana sandadi (@kalpana_sandadi) October 16, 2020

કરણવીરે એક ફોટો શૅર કરતા ટ્વીટ કર્યું કે, આ ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. મારી બે બેગમાં ચાર કિલો વજન વધારે છે અને એરલાઈન્સ કોઈ છૂટ આપી રહી નથી. મારે એક્સ્ટ્રા ચાર્જિસ ચૂકવવા પડ્યા છે. અહીં વાત પૈસાની નહીં પણ બેકાર કસ્ટમર સર્વિસની છે.

Good job SpiceJet, even 1kg is fine globally...rules are rules! — Abhiney Garg (@AbhineyG) October 16, 2020

કરણવીરની આ ટ્વીટ ઉપર યુઝર્સ તૂટી પડ્યા હતા. યુઝર્સનું કહેવુ હતું કે જે નિયમ હોય એનું તો પાલન કરવાનું જ હોય, નિયમ દરેક માટે સરખા હોય છે.

Try flying with United they charge you $100 for every extra pound if you go over the set baggage limit. — Maryam (مریم) (@MaryamAzimi3) October 16, 2020

એરલાઈન્સે પણ ટ્વીટ કર્યું કે, મિસ્ટર બોહરા અમે તમારી સમસ્યા સમજી શકીએ છીએ. પોલીસી મુજબ જો લગેજનું વજન વધારે હોય તો દરેક પ્રવાસીએ વધુ ચાર્જ ચૂકવવો પડે છે. તમારા ફીડબેકની નોંધ લેવામાં આવી છે.

કરણવીર બોહરા હાલ તેમના કુટુંબ સાથે દેહરાદૂનમાં એન્જોઈ કરી રહ્યા છે.