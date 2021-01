સલમાનની વાત પર દેવોલીના ભટ્ટચાર્જીએ વ્યક્ત કરી અસહેમતી,જાણો આખી ઘટના

બિગ બૉસ 14ના આ વીકેન્ડના વારમાં શૉના હૉસ્ટ સલમાન ખાન ખૂબ જ નારાજ જોવા મળ્યા. તેમણે શૉના કોન્ટેસ્ટન્ટ પર ખોટું કામ કરનારાનો સાથ આપવા અંગે ફટકાર્યા છે. તેમાંથી સલમાનની ફટકારમાં અભિનવ પણ સામેલ હતો. સલમાન ખાને રૂબીનાને સપૉર્ટ ન કરવા માટે અભિનવને ફટકાર્યા. તે જ ઘટનાને જોઇને બિગ બૉસ 13ની કોન્ટેસ્ટન્ટ રહી ચૂકેલી દેવોલીનાએ ટ્વિટર પર સલમાન ખાનની વાતનો પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેમણે અભિનવનું સમર્થન કરતા તેમના નિર્ણયનો સપૉર્ટ કર્યો છે. દેવોલીનાના આ ટ્વીટને કેટલાક ચાહકોએ રીટ્વીટ કરીને યોગ્ય જણાવ્યું તો કેટલાકે અયોગ્ય.

દેવોલીનાએ કર્યું ટ્વીટ

દેવોલીનાએ ટ્વીટ કરીને લખ્યું, "હું સલમાન ખાન સર સાથે અસમર્થ છું અને અભિનવ શુક્લાને હક છે કે તે પોતાની વાત રજૂ કરી શકે. આ ફક્ત અને ફક્ત તેનો નિર્ણય હોવો જોઇએ કે તે કોનો સાથ આપવા માગે છે અને કોનો નહીં. આ સંપૂર્ણપણે તેના પર નિર્ભર રાખે છે કે, આમાં આખરે ખોટું શું છે અને સારું છે તો કરવા દો."

જાણો શું હતી આખી ઘટના

વીકએન્ડના વારમાં અભિનવને એક ચાહકે પૂછ્યું કે તે ક્યારેય કોઇનાથી બદલો કેમ નથી લેતો?, જેના પર સલમાન ખાને અભિનવને કહ્યું કે, "એવું લાગે છે કે તમને છોડી દેવાની આદત છે. અહીં સુધી કે તમારી પત્નીને જ્યારે સૌથી વધારે જરૂર હતી ઇમોશનલી, તમે ફક્ત તમારો પૉઇન્ટ ઑફ વ્યૂ રાખ્યો અને તેમને મધરસ્તે છોડી દીધા." સલમાન ખાને એ પણ કહ્યું, "અમે એ પણ જોઇએ છીએ કે તમે બીજા માટે રૂબીના સાથે લડો છો, પણ એકલા હોવ ત્યારે તમારું વલણ રૂબીના માટે યોગ્ય નથી. તમે એ જ ભૂલો ફરી કરી રહ્યા છો, જે રૂબીનાએ પહેલા કરી હતી, પણ જ્યારે તે તમને વસ્તુઓ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તમે રૂડલી વાત કરો છો."

I dont agree with @BeingSalmanKhan sir. #AbhinavShukla has all the rights to put his https://t.co/GW6lF6A3IV should be only him to decide whom to support and whom https://t.co/OouhwkDx0a was his POV..what is wrong in it? #BB14 Accha kar raha hai toh karne do usee.. @BiggBoss