નોયૂબો ઓયામા (તસવીર સૌજન્ય: X પૂર્વે ટ્વિટર)

જાપાની અભિનેત્રી નોબુયો ઓયામાનું નિધન થઈ ગયું છે. તેમણે 90 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. અભિનેત્રી `ડોરેમોન`નો અવાજ આપવા માટે જાણીતી હતી, જે કાર્ટૂન બિલાડી રોબોટ જાપાન અને અન્ય દેશોમાં બાળકો દ્વારા પ્રિય છે. આ શોની શરૂઆત 1979 માં થઈ હતી અને નોબુયો ઓયામાએ 1979 થી 2005 સુધી પ્રેમાળ વાદળી બિલાડી-રોબોટને અવાજ આપ્યો હતો.

જેના કારણે અભિનેત્રીનું મોત થયું હતું

જાપાની મીડિયા અનુસાર, નોબુયો ઓયામાનું મૃત્યુ કુદરતી કારણોસર થયું હતું. તેમના નિધનના સમાચારથી ચાહકો દુખી છે. ઓયામાનું 29 સપ્ટેમ્બરે વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે અવસાન થયું હતું, એમ તેમની એજન્સીએ જણાવ્યું હતું. તેમણે તેમના નિવેદનમાં વિલંબ માટે માફી માંગી. તેમણે કહ્યું, `તમે મૃતકના જીવનકાળ દરમિયાન જે દયા બતાવી તેના માટે અમે હૃદયપૂર્વકનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ.` એજન્સીએ એ પણ શેર કર્યું કે ઓયામા માટે એક ખાનગી અંતિમ સંસ્કાર યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં સંબંધીઓએ હાજરી આપી હતી.

