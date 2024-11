Mukesh Khanna on Trolling of Shaktiman: મુકેશ ખન્નાએ આના પર એક મોટી પોસ્ટ લખી છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ આ ગેટઅપમાં પોતાને રણવીર સિંહ કરતા વધુ સારા સાબિત કરવા માટે નહીં પરંતુ કેટલાક અન્ય કારણોસર આવ્યા હતા.

મુકેશ ખન્ના (ફાઇલ તસવીર)

ભારતના પહેલા સુપરહીરો શક્તિમાનની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા મુકેશ ખન્ના (Mukesh Khanna on Trolling of Shaktiman) તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને લીધે ચર્ચામાં રહે છે. આ સાથે હાલમાં મુકેશ ખન્નાએ ફરી એક વખત તેમના આઇકૉનીક શક્તિમાનના કમબૅક બાબતે એક પોસ્ટ કરી હતી, જોકે લોકોએ આ પોસ્ટને લઈને તેમને ખૂબ જ ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ટ્રોલિંગને લઈને હવે મુકેશ ખન્નાએ પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે.

મુકેશ ખન્ના શક્તિમાનના ગેટઅપમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ (Mukesh Khanna on Trolling of Shaktiman) કરવા આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા હતા. લોકોને લાગ્યું કે તે સાબિત કરવા માગે છે કે તેમના જેટલો શક્તિશાળી બીજો કોઈ નથી. તે,ના વીડિયો પર ઘણી કોમેન્ટ જોવા મળી હતી. હવે મુકેશ ખન્નાએ આના પર એક મોટી પોસ્ટ લખી છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ આ ગેટઅપમાં પોતાને રણવીર સિંહ કરતા વધુ સારા સાબિત કરવા માટે નહીં પરંતુ કેટલાક અન્ય કારણોસર આવ્યા હતા.

I have come to clarify a misconception which a section of my viewers are started having that through this song and press conference i had come to declare to the world that i will be the next Shaktimaan.



Totally wrong. Let me explain.



1- Firstly why should i say i will be the… pic.twitter.com/oJ0CQmKSsj