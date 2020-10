રોડ અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો અફઘાનિસ્તાનનો આ ક્રિકેટર

અફઘાનિસ્તાન (Afghanistan)ના બેટ્સમેન નજીબુલ્લાહ તારાકઈ રોડ અકસ્માત (Road Accident)માં ઇજાગ્રસ્ત થઈ ગયા છે અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર છે. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બૉર્ડનના અંતરિમ મુખ્ય કાર્યકારી નઝીમ જાર અબ્દુલરહીમજઈએ જણાવ્યું કે તે આ વાતને લઈને આશ્વસ્ત નથી કે નજીબ આ સ્થિતિમાં કમબૅક કરી શકશે નહીં.

National player Najeeb Tarakai was severely injured in a car accident yesterday and is in critical condition even after an operation last night. ACB has so far taken all necessary steps to facilitate his recovery in Nangarhar where he is under treatment currently.

