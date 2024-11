Wriddhiman Saha Retires: રિદ્ધિમાન સાહાએ જાહેર કરી નિવૃત્તિ, વર્તમાન રણજી સિઝન તેની છેલ્લી સિઝન હશે

લાંબા સમયથી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ (Indian Test team)નો મહત્વનો હિસ્સો રહેલા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિદ્ધિમાન સાહા (Wriddhiman Saha)એ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ (Wriddhiman Saha Retires) લેવાની જાહેરાત કરી છે. સાહા હાલમાં તેના હોમ સ્ટેટ બંગાળ (Bengal) માટે રણજી ટ્રોફી (Ranji Trophy 2024-25) રમી રહ્યો છે. તેણે કહ્યું છે કે વર્તમાન રણજી સિઝન તેની છેલ્લી સિઝન હશે અને તે પછી તે ક્રિકેટને અલવિદા કહી દેશે. સાહાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ લખીને આ માહિતી આપી હતી.

રિદ્ધિમાન સાહા એ ટીમનો ભાગ હતો જેણે વિરાટ કોહલી (Virat Kohli)ની કપ્તાની હેઠળ ૨૦૧૮-૧૯માં ઓસ્ટ્રેલિયા (Australia)ને તેની ઘરેલુ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં પ્રથમ વખત હરાવ્યું હતું. અહીંથી સાહાની કારકિર્દીમાં ઉતાર ચઢાવ આવ્યો અને રીષભ પંત (Rishabh Pant)ના આગમન બાદ ટીમ મેનેજમેન્ટે તેને સાઈડલાઈન કરી દીધો હતો.

રિદ્ધિમાન સાહાએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરતી એક પોસ્ટ સોશ્યલ મીડિયા પર કરી હતી. જેમાં લખ્યું હતું કે, ‘ક્રિકેટમાં શાનદાર સફર બાદ વર્તમાન સિઝન મારી છેલ્લી સિઝન હશે. હું છેલ્લી વખત બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને ગૌરવ અનુભવું છું. હું નિવૃત્ત થતા પહેલા છેલ્લી વખત રણજી ટ્રોફી રમીશ. આ અદ્ભુત પ્રવાસમાં અમને સાથ આપવા બદલ આપ સૌનો આભાર. તમારા સમર્થનનો અર્થ મારા માટે ઘણો છે. ચાલો આ સિઝનને વધુ યાદગાર બનાવીએ.’

