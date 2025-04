New Zealand vs Pakistan: પાકિસ્તાનની ટીમ આ દિવસોમાં ન્યુઝીલૅન્ડના પ્રવાસ પર છે. શુક્રવારે, બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મૅચની ODI શ્રેણીની છેલ્લી મૅચ રમાઈ હતી જેમાં ન્યુઝીલેન્ડે તેમને 84 રનથી હરાવીને ઓડીઆઇ સિરીઝ 3-0થી જીતી લીધી હતી.

પાકિસ્તાનના ઓલરાઉન્ડર ખુશદિલ શાહે પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવ્યો અને ચાહકો પર હુમલો કર્યો (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

પાકિસ્તાન ક્રિકેટની હાલત દિવસેને દિવસે ખરાબ થઈ રહી છે. એક તરફ, ટીમ દરેક મૅચમાં હારનો સામનો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ, તેના ખેલાડીઓ પોતાના ગુસ્સા પરનો કાબૂ ગુમાવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર કેટલીક તસવીરો અને વીડિયો વાયરલ થઈ રહી છે, જેને શૅર કરીને લોકોએ દાવો કર્યો છે કે પાકિસ્તાનનો ખેલાડી ખુશદિલ શાહ મૅચ હારી જતાં ચાહકો સાથે ઝઘડો કરતો અને તેમને મારવા દોડતો જોવા મળી રહ્યો છે.

મૅચ પછી ખુશદિલ શાહ ચાહકો સાથે ઝઘડો થયો

થયું એમ કે, પાકિસ્તાનની ટીમ આ દિવસોમાં ન્યુઝીલૅન્ડના પ્રવાસ પર છે. શુક્રવારે, બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મૅચની ODI શ્રેણીની છેલ્લી મૅચ રમાઈ હતી જેમાં ન્યુઝીલેન્ડે તેમને 84 રનથી હરાવીને ઓડીઆઇ સિરીઝ 3-0થી જીતી લીધી હતી. આ હાર બાદ, ગુસ્સે ભરાયેલા પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડર ખુશદિલ શાહ ચાહકો સાથે દલીલમાં ઉતર્યા. મામલો એટલો વધી ગયો કે સુરક્ષા કર્મચારીઓને દરમિયાનગીરી કરવી પડી. એક તરફ પાકિસ્તાનની આવી હાલત વચ્ચે ભારતમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની મોજ જોવા મળી રહી છે. દર્શકો બાકીની બધી ક્રિકેટ મૅચ છોડીને તેમની ફેવરેટ આઇપીએલ ટીમની સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.

Chaotic scenes. ⚠️



Khushdil Shah went on to attack a fan after being verbally abused. Luckily, guards managed to stop him.



Pakistan lost 4-1 in the T20I series and 3-0 in the ODI series in New Zealand.#KhushdilShah #PAKvsNZ#PAKvNZ #NZvPAK #NZvsPAKpic.twitter.com/IVErQPukFO