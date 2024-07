Gautam Gambhir appointed as Head Coach: ગંભીર જવાથી રાહુલ દ્રવિડ કેકેઆરના નવા મેન્ટર બનશે એવી જોરદાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

રાહુલ દ્રવિડ અને ગૌતમ ગંભીર સાથે જય શાહ (સોશિયલ મીડિયા)

ભારતનો પૂર્વ ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીર ઇન્ડિયન મેન્સ ક્રિકેટ ટીમનો નવો હેડ કોચ (Gautam Gambhir appointed as Head Coach) બન્યો છે એવી જાહેરાત બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટના સેક્રેટરી જય શાહે કરી છે. જેથી હવે ટીમનો સંપૂર્ણ કાર્યભાર ગૌતમ ગંભીર સંભાળશે. તેની સાથે હવે રાહુલ દ્રવિડનું શું થશે તે અંગે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે. અનેક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈન્ડિયાનો નવો હેડ કોચ બન્યા બાદ ગંભીરે ઇન્ડિયન પ્રિમીયર લીગ (IPL)માં કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ની મેન્ટરશીપને છોડી દીધી છે, જેથી હવે ગંભીર જવાથી રાહુલ દ્રવિડ કેકેઆરના નવા મેન્ટર બનશે એવી જોરદાર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

આઈપીએલમાં ભારતીય ટીમના પૂર્વ હેડ કોચ રાહુલ દ્રવિડને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સમાં (Gautam Gambhir appointed as Head Coach) મહત્ત્વનો રોલ મળી શકે છે. દ્રવિડ, કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરનું સ્થાન લઈ શકે છે એવી ચર્ચા ચાહકો વચ્ચે શરૂ થઈ છે. ગંભીરને આઇપીએલ 2024ની સીઝનની શરૂઆત પહેલાં જ કેકેઆરના મેન્ટર બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેમ જ ગંભીરની મેન્ટરશીપ હેઠળ કેકેઆર 2024ની આઇપીએલ જીતી ગઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, કેકેઆરના માલિકો રાહુલ દ્રવિડને મેન્ટર બનાવવા ઇચ્છે છે. તેમ જ અનેક બીજી ટીમ પણ આઇપીએલ 2025ની સીઝન પહેલાં દ્રવિડને કોચ કે મેન્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે ઉત્સુક છે. આ ટીમોમાં કેકેઆર પણ છે, પરંતુ આ અંગે હજી સુધી કોઈ પણ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

It is with immense pleasure that I welcome Mr @GautamGambhir as the new Head Coach of the Indian Cricket Team. Modern-day cricket has evolved rapidly, and Gautam has witnessed this changing landscape up close. Having endured the grind and excelled in various roles throughout his… pic.twitter.com/bvXyP47kqJ