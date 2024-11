પરિવાર પ્રત્યેની ભાવના અને સંતાનો પ્રત્યેનો પ્રેમ દરેકમાં એકસરખો હોય છે. આપણે જેમ ઘરમાં પરિવાર સાથે રહીએ છીએ એમ જંગલમાં પણ પશુપક્ષીઓ પોતપોતાના પરિવાર સાથે રહેતાં હોય છે.

હાથણી બચ્ચાને ઘસડીને પોતાની સાથે લઈ જાય છે.

This broke my heart. The calf has died but mother doesn’t give up. Carries the dead baby for two KMs and tries to revive it by placing in water. And the mother’s cries ranting the air??

