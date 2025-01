Government notice to online cab companies: કેન્દ્રીય ગ્રાહક બાબતોના મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ વિવિધ મોબાઇલ એટલે કે એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન પર અલગ અલગ કિંમતોના દાવાઓ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર આ શૅર કર્યું.

પ્રતીકાત્મક ફાઇલ તસવીર

ઓલા અને ઉબર જેવા ઓનલાઇન ટૅક્સી ઍપ્સ વિવાદમાં રહે છે. થોડા સમય પહેલા આ ઍપ્સ પર એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન યુઝર્સ માટે ટૅક્સી બૂક કરવા માટે જુદા જુદા ભાવ દર્શાવતા લોકોએ ગુસ્સે વ્યક્ત કર્યો હતો. આ કંપનીઓ દ્વારા જુદા જુદા ભાવ દર્શાવતા હવે સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરવા માટે પગલાં લીધા છે. ગ્રાહક બાબતોના વિભાગે, સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટી (CCPA) દ્વારા, ગુરુવારે કૅબ એગ્રીગેટર્સ ઓલા અને ઉબરને અલગ અલગ કિંમતો અંગે નોટિસ જાહેર કરી.

કેન્દ્રીય ગ્રાહક બાબતોના મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ વિવિધ મોબાઇલ એટલે કે એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન પર અલગ અલગ કિંમતોના દાવાઓ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર આ શૅર કર્યું. કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, "વિવિધ મોબાઇલ મોડેલો (આઇફોન/એન્ડ્રોઇડ) પર આધારિત વિભિન્ન કિંમત નિર્ધારણ અંગે અગાઉ કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓને પગલે, ગ્રાહક બાબતોના વિભાગે CCPA દ્વારા મુખ્ય કૅબ એગ્રીગેટર્સ સામે કાર્યવાહી કરી છે. તેમને નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે." ઓલા અને ઉબર અને તેમનો જવાબ માગવામાં આવ્યો છે."

ADVERTISEMENT

As a follow-up to the earlier observation of apparent #DifferentialPricing based on the different models of mobiles (#iPhones/ #Android) being used, Department of Consumer Affairs through the CCPA, has issued notices to major cab aggregators #Ola and #Uber, seeking their…