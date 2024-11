Vande Bharat Food: દક્ષિણ રેલવેએ પેસેન્જરની માફી માંગી હતી. એટલું જ નહીં રેલવે દ્વારા ફૂડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એટલે કે કેટરર પર 50,000 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો

વંદે ભારત ટ્રેનની ફાઇલ તસવીર

અવારનવાર વંદે ભારત ટ્રેનના પેસેન્જરને પીરસવામાં આવતા ફૂડ (Vande Bharat Food)માંથી જીવાત નીકળતી હોય છે. તાજેતરમાં જ શનિવારે તિરુનેલવેલી અને ચેન્નઈ એગમોર વચ્ચે દોડી રહેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના પેસેન્જરના ફૂડમાં જીવાત મળી આવી હતી. આ મામલો પ્રકાશમાં આવતા જ રેલવેએ દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

કેટરર પર પચાસ હજારનો દંડ ફટકારાયો

ADVERTISEMENT

જ્યારે પીરસવામાં આવેલ ફૂડ (Vande Bharat Food)માં જીવાત મળી આવી ત્યારબાદ આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને દક્ષિણ રેલવેએ પેસેન્જરની માફી માંગી હતી. એટલું જ નહીં રેલવે દ્વારા ટ્રેનના ફૂડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એટલે કે કેટરર પર 50,000 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. રેલવેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને આ કાર્યવાહીની માહિતી શૅર કરી હતી.

સાંભારમાં મળી આવ્યા કીડા- પેસેન્જર રોષે ભરાયા

Dear @AshwiniVaishnaw ji ,live insects ? were found in the food served on the Tirunelveli-Chennai #VandeBharatExpress



Passengers have raised concerns over hygiene and IRCTC’s accountability.

What steps are being taken to address this and ensure food safety on premium trains? pic.twitter.com/auR2bqtmip