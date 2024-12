Simran Singh Suicide: સિમરન ખૂબ જ એક્ટિવ સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હતી. તે અવારનવાર ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કરતી રહેતી રહે છે. સિમરને તેની છેલ્લી ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ 13 ડિસેમ્બરે પોસ્ટ કરી હતી.

સિમરન સિંહ (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

જમ્મુ-કાશ્મીરની પ્રખ્યાત રેડિયો જૉકી સિમરન સિંહે (Simran Singh Suicide) દિલ્હીને અડીને આવેલા હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં પોતાના જ ઘરે ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. પોલીસને તેનો મૃતદેહ તેના ગુરુગ્રામ સેક્ટર 47ના ફ્લેટમાંથી મળી આવ્યો હતો. તે ફ્રીલાન્સ રેડિયો જૉકી (RJ) હતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના લગભગ સાત લાખ જેટલા ફોલોઅર્સ હતા. તેનો મૃતદેહ તેના પરિવારને સોંપવામાં આવ્યો છે અને હવે પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.

`જમ્મુના ધબકારા` શાંત થઈ ગયા

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર સિમરન સિંહ સાથે રહેતા તેના મિત્રએ પોલીસને આ બાબતે જાણ કરી હતી. સિમરનનો પરિવાર મૂળ જમ્મુનો રહેવાસી છે. ત્યાં તેને `જમ્મુના ધબકારા` (Simran Singh Suicide) એવા નામે તેને વર્ણવવામાં આવતી હતી. સિમરન ખૂબ જ એક્ટિવ સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર હતી. તે અવારનવાર ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેના ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કરતી રહેતી રહે છે. સિમરને તેની છેલ્લી ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ 13 ડિસેમ્બરે પોસ્ટ કરી હતી. આ રીલમાં તેણે લખ્યું હતું કે માત્ર એક છોકરી, જેનું હાસ્ય ક્યારેય સમાપ્ત થતું નથી, તે તેના ગાઉન સાથે બીચ પર રાજ કરી રહી છે.

Dr. Farooq Abdullah, President of the JKNC, and Vice President and Chief Minister @OmarAbdullah along with Deputy CM @Surinderch55 have expressed profound grief over the tragic & untimely demise of Simran Singh, popularly known as RJ Simran and lovingly referred to as "Jammu ki…