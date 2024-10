OTP and message services likely to affected by TRAI new guidelines: અહેવાલ મુજબ ટેલિકોમ ઓપરેટરોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે મુખ્ય સંસ્થાઓ (PEs) તરફથી ગ્રાહકોને મોકલવામાં આવેલા મેસેજ ટ્રેક કરી શકાય. ન્યૂઝ પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ નવા નિયમોનો 1 નવેમ્બરથી અમલ થશે.

દેશના દરેક ટેલિકોમ ઓપરેટરો (જિયો, વોડાફોન અને એરટેલ) એ ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરની (OTP and message services likely to affected by TRAI New Guidelines) નવી સૂચનાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પહેલી નવેમ્બરથી ઓનલાઈન વ્યવહારો માટે વન-ટાઇમ પાસવર્ડ્સ (ઓટીપી) સહિત બીજી મહત્ત્વપૂર્ણ સેવા મેસેજ ડિલિવરીને અસર કરે તેવી શક્યતા છે, એમ શનિવારે એક અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલ મુજબ ટેલિકોમ ઓપરેટરોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે મુખ્ય સંસ્થાઓ (PEs) તરફથી ગ્રાહકોને મોકલવામાં આવેલા મેસેજ ટ્રેક કરી શકાય. ન્યૂઝ પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ નવા નિયમો પહેલી નવેમ્બરથી અમલમાં આવશે.

ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) ની ગાઈડલાઇન્સ અંગેની ચિંતાઓ એવા ગ્રાહકો (OTP and message services likely to affected by TRAI New Guidelines) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કે જેઓ ઓનલાઈન પેમેન્ટ, પાર્સલની ડિલિવરી વગેરે જેવી સેવાઓમાં કોઈ છેતરપિંડી જેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરી શકે છે, કારણ કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન OTP સાથે જોડાયેલા હોય છે. ટ્રાઈની ગાઈડલાઇન્સ બેન્કો, ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ સહિત તમામ શ્રેણીઓમાં લાગુ થશે જેનો આનો અર્થ એ છે કે મેળ ખાતા સેન્ડરની વિગતો સાથે અથવા સ્પષ્ટ સેન્ડર ઓળખ વિનાના કોઈપણ મેસેજને તરત જ બ્લૉક કરવામાં આવશે.

વધુ એક અહેવાલ મુજબ ટેલિકોમ પ્રોવાઇડર્સએ (OTP and message services likely to affected by TRAI New Guidelines) નવી ગાઈડલાઇન્સના અમલીકરણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કારણ કે ટેલિમાર્કેટર્સ અને પીઇ પાસે નવા નિયમને અનુસરવા માટે જરૂરી તકનીક નથી. ટેલિકોમ કંપનીઓએ રેગ્યુલેટરને ઓછામાં ઓછા બે મહિના સુધી સમયમર્યાદા વધારવા માટે કહ્યું છે,. OTP ઓનલાઈન વ્યવહારોને સુરક્ષિત કરવામાં અને માત્ર અધિકૃત કર્મચારીઓ જ ચૂકવણી કરી શકે તેની ખાતરી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે તેમ જ છેતરપિંડી રોકવા માટે વૈકલ્પિક સલામતી માપદંડ રજૂ કરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.

ટેલિકોમ ઓપરેટરોએ TRAIને જાણ કરી હતી કે ટેલીમાર્કેટર્સ અને PEs પાછળ છે અને કોઈપણ વિક્ષેપને ઘટાડવા માટે મેસેજિંગ ટ્રાફિકની (OTP and message services likely to affected by TRAI New Guidelines) યોગ્ય સ્ક્રબિંગની ખાતરી કરવા માટે વધારાના સમયની જરૂર છે. ટેલિકોમ કંપનીઓએ ટ્રાઈને જણાવ્યું હતું કે તેમની સિસ્ટમ 1 નવેમ્બરની સમયમર્યાદા માટે તૈયાર છે, અહેવાલ મુજબ. ટેલિકોમ ઉદ્યોગે TRAIને 1 નવેમ્બરથી શરૂ થતા આદેશને "લોગર મોડ"માં મૂકવાની મંજૂરી આપવા જણાવ્યું છે, જેથી વિસંગતતાની સ્થિતિમાં મેસેજ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના વહેતા થઈ શકે, એમ અહેવાલમાં જણાવાયું છે.

ટેલિકોમ કંપનીઓએ ટેલિમાર્કેટર્સ અને પીઈને દૈનિક અહેવાલો મોકલવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અહેવાલ મુજબ, તેઓ 1 ડિસેમ્બર સુધીમાં ગાઈડલાઇન્સને સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં મૂકવાનો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે. આ બાબત બીજી વખત થઈ છે જ્યારે ટેલિકોમ ઉદ્યોગે નિયમનકારની ગાઈડલાઇન્સનું પાલન કરવા માટે એક મહિનાના વિસ્તરણની વિનંતી કરી છે. જરૂરી સિસ્ટમો સેટ કરવા માટે વધારાના સમય માટે ટેલિકોસની વિનંતીના જવાબમાં, નિયમનકારે અગાઉ URLs, OTP (OTP and message services likely to affected by TRAI New Guidelines) લિંક્સ અને અન્ય સંબંધિત માહિતી સહિતના મેસેજને વ્હાઇટલિસ્ટ કરવાની સમયમર્યાદા એક મહિના વધારીને ઓક્ટોબર 1 કરી હતી. એક્સ્ટેંશન પછી, મોટાભાગના રિપોર્ટ અનુસાર, PE અને ટેલિમાર્કેટર્સ સિસ્ટમ સરળતાથી કામ કરી રહ્યા છે.