સોશ્યલ મીડિયા યુર્ઝસ કહે છે કે, ‘આ બેસ્ટ દિવસ છે’

પ્રતીકાત્મક તસવીર (તસવીર સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

ગુરુવાર સવારથી માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ (Microsoft Teams) સમગ્ર વિશ્વમાં આઉટેજનો સામનો કરી રહ્યું છે ત્યારે કોર્પોરેટ વિશ્વ મીમ્સના માધ્યમથી આ આઉટેજને માણી રહ્યાં છે. અત્યારે સોશ્યલ મીડિયા પર માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સનેવ લગતા મીમ્મ ઝડપથી વાયરલ થઇ રહ્યાં છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, આજે સવારથી માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ ડાઉન છે. ૩૦૦૦ કરતા વધુ યુર્ઝસે આઉટેજની ફરિયાદ કરી છે. તેમજ આ બાબતે કંપની તપાસ કરી રહી હોવાની સ્પષ્ટતા કરી છે.

આ પણ વાંચો : Microsoft Teams ડાઉન થતા હજારો યુર્ઝસ પરેશાન

બીજી બાજુ, કોર્પોરેટ વિશ્વના લોકો આ મુદા પર અનેક મીમ્સ બનાવીને સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી રહ્યાં છે.

અહીં જુઓ મીમ્સ :

View this post on Instagram A post shared by Jigar Patel ?? (@india.jigar)

View this post on Instagram A post shared by Corporate Memes (@it.memes69)

View this post on Instagram A post shared by Kannada Trollers (@kannadatrollers)

Can`t speak for anyone else but... Microsoft Teams being down during the middle of my work day... pic.twitter.com/GUgD2QNDtD — SeanCasGamer (@SeanCasGamer) July 21, 2022

Teams has been down for hours, just cancel the rest of the work week pic.twitter.com/BWXP2tJU5u — Pamela Avila (@bypamelaavila) July 21, 2022

Came into work with Teams down.



Me @ my meetings: pic.twitter.com/8Hip9HRpq9 — Sufiyan (@chingybooth) July 21, 2022

MS Teams is down pic.twitter.com/c19RUCXeaQ — Gagan Tipparaju (@gantai1312) July 21, 2022

microsoft teams just went down and the whole office went into panic mode,

time to clock out I guess pic.twitter.com/AXKyOvrXiZ — min (@readrmin) July 21, 2022

MS teams is down?So sad pic.twitter.com/CcRshrHXhS — Herbe (@KSBBlamu977PGjJ) July 21, 2022

આવા અનેક મીમ્સ સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. સાથે જ યુર્ઝસ એપ્લિકેશન ફરી શરુ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યાં છે.