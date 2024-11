Grenade Attack in Jammu and Kashmir Srinagar: વિસ્ફોટથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને લોકો અહીં-તહીં ભાગવા લાગ્યા હતા. જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ લાલ ચોક પર ફેંકવામાં આવેલા ગ્રેનેડ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

શ્રીનગરના લાલ ચોક પર થયો ગ્રેનેડ હુમલો (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

જમ્મુ-કાશ્મીરના પાટનગર શ્રીનગરમાં (Grenade Attack in Jammu and Kashmir Srinagar) ફરી એક વખત આતંકી હુમલો થયો છે. શ્રીનગરમાં રવિવારે આતંકીઓ દ્વારા ગ્રેનેડ વડે હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે. આ હુમલો ટૂરિસ્ટ રિસેપ્શન સેન્ટર (TRC) અને વીકલી માર્કેટમાં થયો હતો. આ ઘટનામાં કુલ 10 લોકો ઘાયલ અને એકનું મોત થયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ હુમલો શહેરના મધ્યમાં એક ભીડવાળા બજારમાં થયો હતો. આ માર્કેટ કડક સુરક્ષા સાથે TRCની નજીક છે. અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઘાયલોને સારવાર માટે હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યાં હતા.

શ્રીનગરનો લાલ ચોક વિસ્તાર ખૂબ જ ભીડવાળો વિસ્તાર છે. આ બ્લાસ્ટ કયા પ્રકારનો હતો તે અંગે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસના (Grenade Attack in Jammu and Kashmir Srinagar) આઈજીએ કહ્યું છે કે આ એક રહસ્યમય વિસ્ફોટ હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મામલાની તપાસ હાથ ધરી છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) ના ટોચના પાકિસ્તાની કમાન્ડર માર્યા ગયાના એક દિવસ બાદ આ ઘટના બની છે. શ્રીનગરના ખાનયાર વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળોએ તેને ઠાર માર્યો હતો. વિસ્ફોટથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને લોકો અહીં-તહીં ભાગવા લાગ્યા હતા. જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ લાલ ચોક પર ફેંકવામાં આવેલા ગ્રેનેડ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

The last few days have been dominated by headlines of attacks & encounters in parts of the valley. Today’s news of a grenade attack on innocent shoppers at the ‘Sunday market’ in Srinagar is deeply disturbing. There can be no justification for targeting innocent civilians. The…