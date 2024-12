Gautam Adani on 70 Hours Work Week: ઈન્ફોસીસના સ્થાપક એન. આર. નારાયણ મૂર્તિ દ્વારા ભારતને અદ્યતન અર્થવ્યવસ્થાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે 70-કલાકના કામના સપ્તાહની પીચ દ્વારા ચાલી રહેલી ચર્ચા વચ્ચે તેમની આ ટિપ્પણી આવી છે.

થોડા સમય પહેલા ભારતની એક ખૂબ જ જાણીતી કંપનીના ફાઉન્ડર નારાયણ મુર્તિએ (Gautam Adani on 70 Hours Work Week) તેમના એક નિવેદન આપ્યું હતું કે “ભારતના યુવાનોએ દેશને આગળ વધારવા માટે અઠવાડિયામાં 70 કલાક કામ કરવું જોઈએ. મુર્તિના આ નિવેદનથી લોકોએ તેમને ટ્રોલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. જોકે હાલમાં દેશના અગ્રણી ઉદ્યોગ પતિ ગૌતમ અદાણીએ પણ 70 કલાક કામ કરવા સામે એક રમૂજ અંદાજમાં નિવેદન આપ્યો છે, જેથી સોશિયલ મ એડિયા પર લોકો એવું કહીં રહ્યા છે કે તેમણે આ મુર્તિને ટોણો મરવા આવું કીધું છે.

વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ ડિબેટ પર ભાર મૂકતા, અદાણી ગ્રુપના ચૅરમૅન ગૌતમ અદાણીએ (Gautam Adani on 70 Hours Work Week) જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ તેને કરવાનું પસંદ કરે છે ત્યારે સંતુલન અનુભવાય છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જ્યારે વ્યક્તિ એ હકીકત સ્વીકારે છે કે તેઓ નશ્વર છે ત્યારે જીવન સરળ બને છે. ન્યૂઝ એજન્સી IANS સાથેની વાતચીતમાં અદાણીએ કહ્યું કે "તમારું વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ મારા પર લાદવામાં આવવું જોઈએ નહીં, અને મારું વર્ક-લાઈફ બેલેન્સ તમારા પર લાદવું જોઈએ નહીં. કહો કે, કોઈ વ્યક્તિ પરિવાર સાથે ચાર કલાક વિતાવે છે અને આનંદ મેળવે છે. તેમાં, અથવા જો કોઈ અન્ય આઠ કલાક વિતાવે છે અને તેનો આનંદ માણે છે, તો પણ જો તમે આઠ કલાક પસાર કરો છો, તો બીવી ભાગ જાયેગી (પત્ની ભાગી જશે).”

