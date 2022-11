જમશેદ ઈરાનીએ 1963માં બ્રિટિશ આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ રિસર્ચ એસોસિએશન સાથે તેમની વ્યાવસાયિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.

જમશેદ જે ઈરાની(તસવીર: ટ્વિટર)

ટાટા સ્ટીલના ભૂતપૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને દેશના સ્ટીલ મેન (Steel Men Of India)તરીકે ઓળખાતા જમશેદ જે ઈરાની (Jamshed J Irani Death)નું નિધન થયું છે. તેમણે 86 વર્ષની વયે સોમવારે એટલે કે 31 ઓક્ટોબરની રાતે જમશેદપુરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતાં. આ માહિતી ટાટા સ્ટીલ તરફથી આપવામાં આવી છે.

ટાટા સ્ટીલ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, `સ્ટીલ મેન ઓફ ઈન્ડિયા હવે નથી રહ્યાં. પદ્મવિભૂષણ ડૉ. જમશેદ જે ઈરાનીના નિધનની જાણકારી આપતા ટાટા ગ્રુપ ખુબ દુ:ખી છે. તેમણે 31 ઓક્ટોબરે રાતે અંતિમ શ્વાસ લીધા.` ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાનીને જુન 2011માં સ્ટીલના બોર્ડમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

We are deeply saddened at the demise of Padma Bhushan Dr. Jamshed J Irani, fondly known as the Steel Man of India. Tata Steel family offers its deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/gGIg9JgGMS