પ્રતીકાત્મક તસવીર

નાગર વિમાનન મહાનિદેશાલય (DGCA)એ બુધવારે પ્રવાસીઓને મોટી રાહત આપતા ટિકિટોના રિફન્ડ સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં સંશોધન કર્યું છે. એવામાં ઍરલાઈન કંપનીઓ તરફથી પ્રવાસીઓને જાહેર કરવામાં આવેલી ટિકિટોને તેમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ડાઉનગ્રેડ કરવા પર સશરતે રિફન્ડ આપવાનું રહેશે. એવામાં વિમાનન કંપનીઓ ઘરગથ્થૂ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓને યાત્રાના અંતર પ્રમાણે રિફન્ડ આપશે.

પ્રવાસીઓને મળશે આટલું રિફન્ડ

ડીજીસીએએ સીએઆરમાં સંશોધન કરતા ઘરગથ્થૂ ફ્લાઈટ્સ માટે ટેક્સ સહિત ટિકિટના 75 ટકા પૈસા રિફન્ડ આપવાની વાત કહી છે. સીએઆરમાં ઈચ્છા વિરુદ્ધ ડાઉનગ્રેડ, ફ્લાઈટને રદ અને ઉડાનમાં મોડું થવાને કારણે બૉર્ડિંગમાં અસમર્થવાળા નિયમો સામેલ છે. ઘરગથ્થૂ પ્રવાસીઓ આવી સ્થિતિમાં ટેક્સ સહિત ટિકિટની કુલ લાગતના 75 ટકા પૈસા રિફન્ડ કરાવવાના હકદાર હશે.

For International Sector: 30% of the cost of ticket including taxes for flights of 1500km or less. 50% of the cost of ticket including taxes for flights between 1500km to 3500km. 75 % of the cost of ticket including taxes for flights more than 3500km: DGCA