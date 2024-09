ઇમારતનો કેટલોક ભાગ ધસી પડ્યો છે અને કાટમાળમાં કેટલાક લોકોના ફસાયાની શંકા છે. અકસ્માત થયા બાદ ઘટનાસ્થળે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચી ગઈ છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

દેશની રાજધાની દિલ્હી (Delhi)ના કરોલ બાગ વિસ્તારમાં એક ઇમારત ધસી પડવાનો મોટો અકસ્માત થયો છે. આ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થયાં છે જ્યારે 14 ઈજાગ્રસ્ત છે. ઇમારતનો કેટલોક ભાગ ધસી પડ્યો છે અને કાટમાળમાં કેટલાક લોકોના ફસાયાની શંકા છે. અકસ્માત થયા બાદ ઘટનાસ્થળે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચી ગઈ છે. દિલ્હી અગ્નિશમન સેવાએ સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ ઑપરેશનમાં મદદ માટે પાંચ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે મોકલી છે. દિલ્હી ફાયર બ્રિગેડને આજે સવારે 9.11 વાગ્યે ઇમારત ધસી પડવા સંબંધે ફોન આવ્યો. આ અકસ્માત એવા સમયે થયો છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

તમને જણાવી દઈએ કે ધરાશાયી થયેલી ઈમારત લગભગ 25 ચોરસ યાર્ડ વિસ્તારમાં ફેલાયેલી હતી, જે જૂની હતી. દુર્ઘટના બાદ અત્યાર સુધીમાં માત્ર 12 લોકોને બચાવી શકાયા છે.

ADVERTISEMENT

ગયા મહિને આવી જ એક ઘટનામાં, દિલ્હીના મોડલ ટાઉનમાં ભારે વરસાદ દરમિયાન પુનઃનિર્માણ માટે તોડી પાડવામાં આવતી જર્જરિત ઇમારત ધરાશાયી થતાં ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હતા.

આતિષીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી આતિશીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "કરોલ બાગ વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી થવાની આ દુર્ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે. મેં જિલ્લા અધિકારીને ત્યાં રહેતા લોકો અને પીડિતોને તમામ શક્ય મદદ આપવાનો આદેશ આપ્યો છે. "જો કોઈને ઈજા થઈ હોય તો તેની સારવાર કરાવો અને આ અકસ્માત અંગે કોર્પોરેશનના મેયર સાથે પણ વાત કરો. આ વર્ષે ખૂબ વરસાદ થયો છે, હું દિલ્હીના તમામ લોકોને અપીલ કરું છું કે બાંધકામ સંબંધિત કોઈ અકસ્માત થાય તો ધ્યાન રાખો. કોઈ શંકા હોય તો તરત જ વહીવટીતંત્ર અને કોર્પોરેશનને જાણ કરો, સરકાર તમને તાત્કાલિક મદદ કરશે."

#WATCH | Delhi: A house collapsed in Karol Bagh area. A total of 5 fire tenders rushed to the site. Some portion of the building collapsed and some persons are suspected to be trapped under the debris. Further details awaited pic.twitter.com/0zPBWpAmkf