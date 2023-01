શોભના કહેવાતી રીતે પોતાના ભાઈને એનઈઈટી કોચિંગ ક્લાસ માટે એક સંસ્થાનમાં છોડવા જઈ રહી હતી. અકસ્માતમાં ભાઈને પણ ઈજા આવી પણ તે જીવીત છે અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે.

ચેન્નઈમાં (Chennai) મંગળવારે ખાડામાંથી બચવાનો પ્રયત્ન કરતી વખતે એક 22 વર્ષીય મહિલા પોતાના વાહનમાંથી નીચે પડી ગઈ, જેના પછી તેને એક ટ્રકે કચડી. પીડિતા શોભના એક ખાનગી ટેક કંપની જોહો (Zoho)માં ઇન્જીનિયર તરીકે પર કામ કરી રહી હતી. શોભના કહેવાતી રીતે પોતાના ભાઈને એનઈઈટી કોચિંગ ક્લાસ માટે એક સંસ્થાનમાં છોડવા જઈ રહી હતી. અકસ્માતમાં ભાઈને પણ ઈજા આવી પણ તે જીવીત છે અને આની સારવાર ચાલી રહી છે.

પોલીસે કહ્યું કે ન તો શોભનાએ અને ન તો તેના ભાઈએ હેલમેટ પહેર્યો હતો. ટ્રક ચાલકની ઓળખ મોહન તરીકે થઈ, જેને દુર્ઘટના પછી ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થયા બાદ ધરપકડ કરી લેવામાં આવી. પૂનમલ્લી પોલીસે એક નિવેદનમાં કહ્યું, "તેમાંથી કોઈએ પણ હેલમેટ પહેર્યું નહોતું. ટ્રક ચાલક મોહનને બેદરકારીથી ગાડી ચલાવવા અને મૃત્યુનું કારણ બનવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી. નાગરિક અધિકારીઓએ રસ્તાના ક્ષતિગ્રસ્ત ભાગની મરમ્મત કરી દીધી છે."

One of our engineers, Ms. Shobana died tragically when her scooter skidded in the heavily potholed roads near Maduravoyal in Chennai. She was taking her younger brother to school.



Our bad roads have caused a

tragic loss to her family and Zoho. https://t.co/8XAycPhIsk pic.twitter.com/JlX5roD6DS