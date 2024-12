Bengaluru Engineer Suicide: આત્યંતિક પગલું ભરતા પહેલા, તેણે કથિત રીતે તેની 24 પાનાની સ્યુસાઇડ નોટ, વાહનની ચાવીઓ અને તેણે પૂર્ણ કરેલા અને હજુ બાકી રહેલા કાર્યોની સૂચિ સહિતની મહત્ત્વની વિગતો અલમારી પર ચોંટાડી દીધી હતી.

આપઘાત કરવા પહેલા પીડીતે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

ઉત્તર પ્રદેશના એક 34 વર્ષીય વ્યક્તિએ સોમવારે બેંગલુરુમાં (Bengaluru Engineer Suicide) તેના નિવાસસ્થાને આત્મહત્યા કરી હતી. અતુલ સુભાષ, જે એક ખાનગી કંપનીમાં એન્જિનિયર હતો તેણે આપઘાત પહેલા 24 પાનાની સુસાઈડ નોટ છોડી દીધી જેમાં તેણે તેની પત્ની અને તેના સંબંધીઓ પર હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે મુજબ સુભાષ વૈવાહિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો હતો, અને તેની પત્નીએ તેની વિરુદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘણા કેસ દાખલ કર્યા હતા જેની તેણે વીડિયોમાં ચર્ચા કરી હતી. આવું આકરું પગલું ભરતા પહેલા, તેણે ઘણા લોકોને ઈમેલ દ્વારા સ્યુસાઈડ નોટ મોકલી હતી અને તેને એક NGO સાથે સંકળાયેલા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શૅર કરી હતી જેનો તે ભાગ હતો.

કડક પગલું ભરતા પહેલા સુભાષે (Bengaluru Engineer Suicide) એક વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શૅર કર્યો. તેણે લખ્યું, “...હાલમાં ભારતમાં થઈ રહેલ પુરુષોનો કાનૂની નરસંહાર.” પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સુભાષે તેના ઘરમાં એક પ્લેકાર્ડ લટકાવ્યું હતું જેમાં લખ્યું હતું “ન્યાય બાકી છે”. આત્યંતિક પગલું ભરતા પહેલા, તેણે કથિત રીતે તેની 24 પાનાની સ્યુસાઇડ નોટ, વાહનની ચાવીઓ અને તેણે પૂર્ણ કરેલા અને હજુ બાકી રહેલા કાર્યોની સૂચિ સહિતની મહત્ત્વની વિગતો અલમારી પર ચોંટાડી દીધી હતી.

સુભાષ, જેણે તેના બેંગલુરુ એપાર્ટમેન્ટમાં (Bengaluru Engineer Suicide) જીવનનો અંત લાવ્યો, તેણે કહ્યું કે તેની પત્નીએ તેની સામે ઘણા કેસ દાખલ કર્યા છે અને તે આ આત્યંતિક પગલા માટે એક રીતે જવાબદાર છે. “મારી પત્નીએ મારી સામે નવ કેસ નોંધાવ્યા છે. છ કેસો નીચલી કોર્ટમાં અને ત્રણ હાઇ કોર્ટમાં છે," શર્માએ આ કડક પગલું ભરતા પહેલા રેકોર્ડ કરેલા વીડિયોમાં જણાવ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું હતું કે તેની, તેના માતા-પિતા અને તેના ભાઈ સામે 2022માં દાખલ કરાયેલા એક કેસમાં તેનો સમાવેશ થાય છે. હત્યા, દહેજ ઉત્પીડન અને અકુદરતી સેક્સ જેવા આરોપો, જોકે, તેની પત્નીએ પછીથી કેસ પાછો ખેંચી લીધો.

This man was Atul Subhash. He was humiliated and harassed by his ex-wife and family court judge for money.



He committed suicide.



Marriages are becoming extortion games for such women.



Both should be booked for murder. Poor soul. ?#JusticeForAtulSubhash pic.twitter.com/EKtfsHwZpf