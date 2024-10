Uddhav Thackeray Hospitalized: 20 જુલાઈ 2012ના રોજ ઉદ્ધવ ઠાકરે પર પહેલી વખત એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી. આ પછી આ વર્ષે નવેમ્બરમાં તેમના પર એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવવાની હતી.

ઉદ્ધવ ઠાકરે (ફાઇલ તસવીર)

મહારાષ્ટ્રના રાજકીય જગતમાંથી વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન અને શિવસેના ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેને (Uddhav Thackeray Hospitalized) તેમના અગાઉના તબીબી ઇતિહાસ સંબંધિત નિયમિત આરોગ્ય તપાસ માટે સોમવારે મુંબઈની સર એચએન રિલાયન્સ હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

સમાચાર એજન્સી એએનઆઈના સૂત્રોએ આપેલી માહિતી મુજબ મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેને આજે જ રજા આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. "મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ સીએમ (Uddhav Thackeray Hospitalized) ઉદ્ધવ ઠાકરેને તેમના અગાઉના તબીબી ઇતિહાસ સાથે સંબંધિત નિયમિત તપાસ માટે સર HN રિલાયન્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને આજે પછીથી રજા આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે," શિવસેના (UBT) ના સૂત્રોએ ANIને માહિતી આપી. ઉદ્ધવ ઠાકરેના દીકરા અને પક્ષના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ માહિતી આપી હતી કે ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાની હૉસ્પિટલની મુલાકાત પૂર્વ આયોજિત વિગતવાર તપાસ માટે હતી અને તે એકદમ સ્વસ્થ છે. શિવસેના (UBT)ના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.

યુબીટી વડાને લઈને એવા સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે કે હૉસ્પિટલમાં દાખલ (Uddhav Thackeray Hospitalized) કર્યા બાદ ડૉકટરોએ તેમના હૃદયની તપાસ કરી હતી જે બાદ તેમના પર એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઉદ્ધવ ઠાકરેના હૃદયમાં બ્લૉકેજની ફરિયાદ મળી હતી. આ પછી તબીબોએ આજે જ તેમના પર એન્જિયોપ્લાસ્ટી સર્જરી કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સૂત્રોએ આપેલી માહિતી મુજબ તેમને આજે જ હૉસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી શકે છે. 20 જુલાઈ 2012ના રોજ ઉદ્ધવ ઠાકરે પર પહેલી વખત એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી હતી. આ પછી આ વર્ષે નવેમ્બરમાં તેમના પર એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવવાની હતી.

This morning, Uddhav Thackeray ji did a pre planned detailed check up at the Sir HN Reliance Hospital.



With your best wishes, All is well, and he is fully ready to get to work and serve the people.