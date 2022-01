નેટિઝન્સે મુંબઇ વિન્ટરના હેશટૅગને કેવા જાતભાતના મીમ્સ બનાવીને સોલીડ ટ્રેન્ડ કરાવ્યું હતું, જેઠાલાલથી માંડીને રજનીકાંત આ મીમ્સનો ભાગ બન્યા

Mumbai Winter Meme Fest

જુઓ તમારું ગમતું મીમ કયું છે

મુંબઈગરાંઓએ દાયકા પછી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કર્યો છે, હા બહારનાને એમ થાય કે આમાં શું કડકડતી ઠંડી પણ જે મુંબઈમાં રહેતાં હોય તેમને ખબર છે કે છેલ્લા અઠવાડિયાથી શિયાળાએ જે ચમકારો બતાડ્યો છે એમાં મુંબઈને ઠંડીનો બરાબર પરચો મળી ગયો છે. જુઓ નેટિઝન્સે મુંબઇ વિન્ટરના હેશટૅગને કેવા જાતભાતના મીમ્સ બનાવીને સોલીડ ટ્રેન્ડ કરાવ્યું હતું.

શું મુંબઇમાં બરફ પડ્યો?

તમે કેટલા ધાબળા બહાર કાઢ્યા?

અહીં તો આખો ડામચિયો જ ઓઢાઇ ગયો છે.

I know u will say that you don`t beleive me..!!!#mumbaiwinter pic.twitter.com/dBSNyhkczS — Dini (@sarcasticpumba) January 24, 2022

રેલ્વે સ્ટેશનો જો બરફમાં ઢંકાઇ જશે તો શું થશેની કલ્પના અહી કરાઇ.

બહુ ઠંડી છે દરવાજો કે બારી ખોલતા જ નહીં.

It seems .. #Mumbai Borivali station will be like this by tomorrow. #mumbaiwinter pic.twitter.com/wPiNVVscjs — Muhib Mirza (@mi_muhib) January 23, 2022

લ્યો આ બોરીવલી સ્ટેશનનો નજારો થઇ ન જાય તો સારું.઼

જેઠાલાલ વગર કોઇ મીમ ફેસ્ટ સફળ જાય એવું થયું છે ક્યારેય?

#mumbaiwinter Mumbai Winter #Mumbai



My brother as soon as he opens the Window



Me: pic.twitter.com/w89PrVtkGY — How Football Saved Humans - Great Book to Read (@HowHumans) January 24, 2022

મુંબઇ જેને મહેબુબા જેવું લાગે છે તેમને આ બદલાયેલી મોસમ કેવી લાગશે?

તમને લાગે છે કે બોરીવલી સ્ટેશન ઠંડીની સાંજે આવું હશે?

થીજી ગયેલી મીઠી નદીનો નજારો જોયો?

Latest Pic of Mumbai Western Express Highway ?#mumbaiwinter pic.twitter.com/9O4FdYVomZ — VinkyIndian (@vivvinmishra) January 24, 2022

લ્યો તો વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવેની હાલત કંઇક આવી થઇ ગઇ હતી.

Saturday: Mumbai received showers

Sunday: Mumbai received dust storm

Monday: Coldest day every Mumbaikar ever felt.#mumbaiwinter pic.twitter.com/LeDJrWdoui — UnIndiyan मक्या (@MakarandN55) January 24, 2022

બોલો તમારે આ મીમ ફેસ્ટમાં કંઇ ઉમેરો કરવો છે ખરો? મુંબઈની ઠંડીએ ભલે ગાત્રો થીજાવી દીધા હશે પણ નેટિઝન્સ અને મીમર્સની સર્જનાત્મકતા ચોક્કસ જગાડી દીધી.