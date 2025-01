Shiv Sena UBT Protest in Bandra East: મેં મુખ્ય પ્રધાન અને અન્ય મંત્રીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પણ મને માત્ર ખાતરી જ મળી. 150-200 પોલીસવાળાને લાવશો નહીં. તમે વિકાસ કરો તે પહેલાં લોકોને પૂછો. તેમને વિશ્વાસમાં લો.

બાન્દ્રા પૂર્વમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવાની કાર્યવાહી સામે શિવસેના UBTનો વિરોધ (સોશિયલ મીડિયા)

મુંબઈમાં ઝૂંપડપટ્ટી પુનર્વસન સત્તામંડળ (SRA) દ્વારા બાન્દ્રાના (Shiv Sena UBT Protest in Bandra East) ભારત નગરમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામને તોડી પાડવાની શરૂઆત થાય તે પહેલા જ ભારે તણાવની પરિસ્થિતી નિર્માણ થઈ છે. એસઆરએના અધિકારીઓ ગેરકાયદેસર બાંધકામને તોડી પાડવા માટે જેસીબી સાથે આ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા ત્યારે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો તહેનાત કરવામાં આવ્યો હતો. આ બાંધકામ તોડી પાડવાની કાર્યવાહી સામે શિવસેના ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે જૂથ (શિવસેના UBT)એ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. બાન્દ્રા પૂર્વના ધારાસભ્ય વરુણ સરદેસાઈ અહીં પહોંચ્યા હતા અને SRAની ડિમોલિશન કાર્યવાહીનો વિરોધ કર્યો હતો. ઘરોમાં જેસીબીના ઉપયોગથી સામાન્ય નાગરિકો પણ આક્રમક બન્યા હતા જેથી વહીવટીતંત્ર અને નાગરિકો વચ્ચે અરાજકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો.

“અદાણી ગ્રૂપ અને સરકાર (Shiv Sena UBT Protest in Bandra East) આ બધું મળીને કરી રહ્યા છે. હું આખો દિવસ SRA ઑફિસમાં બેસી રહ્યો. તમે જોઈ શકો છો કે લોકો કેટલા ગુસ્સામાં છે. લોકોએ મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. તેથી, હું તે વિશ્વાસને તૂટવા નહીં દઉં. મેં વારંવાર કહ્યું છે કે અદાણી ગ્રુપ માત્ર પૈસા ફેંકવાનું કામ કરી રહ્યું છે, પરંતુ આ જૂથ લોકોને ખરીદી શકતું નથી. હું રોકીશ તો ભીડ વધશે અને પોલીસ ઓછી થશે. મહેરબાની કરીને આ ન કરો. હું તમને નિષ્ઠાપૂર્વક વિનંતી કરું છું," વરુણ સરદેસાઈએ કહ્યું. મેં મુખ્ય પ્રધાન અને અન્ય મંત્રીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પણ મને માત્ર ખાતરી જ મળી. 150-200 પોલીસવાળાને લાવશો નહીં. તમે વિકાસ કરો તે પહેલાં લોકોને પૂછો. તેમને વિશ્વાસમાં લો. જે 180 મકાનો તોડી પાડવામાં આવશે તેની સાથે કોઈ કરાર નથી. તમે માનવતાને ધ્યાનમાં રાખીને આવું નથી કરી રહ્યા,” વરુણ સરદેસાઈએ કહ્યું.

ADVERTISEMENT

વરુણ સરદેસાઈએ (Shiv Sena UBT Protest in Bandra East) કહ્યું કે "અહીંથી શરૂ થયેલા અત્યાચારને અમે સહન નહીં કરીએ. SRAના લોકો નિર્લજ્જતાથી અદાણીને ટેકો આપતા હતા. હવે કાયદાનું શાસન રહ્યું નથી. SRAના અધિકારીઓ શું કરી રહ્યા છે? અમે SRAના ઘરો પર કૂચ કરીશું તો શું થશે? હું તેમને આ સંદેશ આપવા આવ્યો છું જો અદાણી અથવા કોઈ કાયદેસર રીતે કરે છે, તો કોઈ વાંધો નથી. આ સાથે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, જો કોઈ કંઈક કરશે તો અમે લોકોનું સામર્થ્ય બતાવીશું.

બાન્દ્રા પૂર્વની ઝૂંપડપટ્ટીમાં લાગી હતી આગ

SRA has ordered demolition tomorrow of 178 houses tomorrow in Bharat Nagar, BKC at behest of Adani Group.



The shocking part is SRA/Adani group has not done agreements with any of these 178 dwellers.