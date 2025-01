Ram Gopal Varma sentenced 3 months’ imprisonment: રામ ગોપાલ વર્મા નાણાકીય મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે કારણ કે તેમણે તાજેતરના સમયમાં કોઈ ફિલ્મ બનાવી નથી અને તેમની અગાઉની ફિલ્મો પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સારી કામગીરી કરી નથી.

રામ ગોપાલ વર્મા

બૉલિવૂડના દિગ્ગજ અને વિવાદાસ્પદ ફિલ્મ મેકર રામ ગોપાલ વર્મા (Ram Gopal Varma sentenced 3 months’ imprisonment) તાજેતરમાં જ તેમની ફિલ્મ સત્યાની પુનઃપ્રદર્શનની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. થોડા સમય પછી તેઓ મુંબઈમાં જોવા મળ્યા હતા. વિવાદાસ્પદ નિવેદનો માટે મોટાભાગે સમાચારમાં રહેનારા ફિલ્મ નિર્માતા રામ ગોપાલ વર્મા હવે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે કારણ કે તેમને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી રહી છે.

ફિલ્મ નિર્માતા રામ ગોપાલ વર્મા વિરુદ્ધ 2018 માં `શ્રી` (Ram Gopal Varma sentenced 3 months’ imprisonment) નામની ફિલ્મ દ્વારા કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. રામ ગોપાલ વર્મા નાણાકીય મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે કારણ કે તેમણે તાજેતરના સમયમાં કોઈ ફિલ્મ બનાવી નથી અને તેમની અગાઉની ફિલ્મો પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સારી કામગીરી કરી નથી. ફિલ્મ નિર્માતાને 2022 માં જમીન પર મુક્ત કરવામાં કરવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેમણે 5000 રૂપિયાની રોકડ સુરક્ષા ચૂકવી હતી.

With regard to the news about me and Andheri court, I want to clarify that it is to do with a 7 year old case of Rs 2 lakh 38 thousand amount , relating to my ex-employee .. My advocates are attending to it. and since the matter is in court i cannot say anything further