Nawab Malik’s son-in-law passed away: સમીર ખાનની છેલ્લા દોઢ મહિનાથી હૉસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી. NCP નેતા નવાબ મલિક તેમના જમાઈના મૃત્યુ વિશે માહિતી આપવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પોસ્ટ કરી હતી.

સમીર ખાન (ફાઇલ તસવીર)

પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) અજિત પવાર જૂથના (Nawab Malik’s son-in-law passed away) વરિષ્ઠ નેતા નવાબ મલિકના જમાઈ સમીર ખાનનું રવિવારે સાંજે નિધન થયું હતું. 18 મી સપ્ટેમ્બરે કુર્લામાં ક્રિટિકેર હૉસ્પિટલની બહાર તેના ડ્રાઇવરે અકસ્માતે સમીર ખાન અને તેની પત્નીને ટક્કર મારતાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. ખાનની છેલ્લા દોઢ મહિનાથી હૉસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી. NCP નેતા નવાબ મલિક તેમના જમાઈના મૃત્યુ વિશે માહિતી આપવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પોસ્ટ કરી હતી.

NCP નેતા નવાબ મલિકે (Nawab Malik’s son-in-law passed away) તેમના X એકાઉન્ટ પર લખ્યું “મારા જમાઈ સમીર ખાનનું અવસાન થયું છે. અલ્લાહ તેમને જન્નતમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપે. અમે આ નુકસાન પર શોક વ્યક્ત કરીએ છીએ, આગામી બે દિવસ માટે મારી બધી નિર્ધારિત પ્રતિબદ્ધતાઓ મુલતવી રાખવામાં આવી છે. તમારી સમજ બદલ આભાર. કૃપા કરીને તેને તમારી પ્રાર્થનામાં રાખો.”

18 સપ્ટેમ્બરની સવારે, ખાન, સમીર ખાન (Nawab Malik’s son-in-law passed away) તેની પત્ની નિલોફર સાથે, નિયમિત તપાસ માટે ક્રિટીકેર હૉસ્પિટલની મુલાકાતે ગયો. ચેક-અપ પછી, ખાને તેના ડ્રાઇવરને ફોન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જ્યારે બાદમાં ફોનનો જવાબ ન આપ્યો, ત્યારે એક સુરક્ષા ગાર્ડ તેને ફોન કરવા ગયો. સૂઈ ગયેલા ડ્રાઈવરે ઉતાવળમાં કારને અડફેટે લીધી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ખાન મહિન્દ્રા થાર કારની નજીક પહોંચ્યો ત્યારે ડ્રાઈવરે અકસ્માતે બ્રેકને બદલે એક્સિલરેટર પર પગ મુક્તા ટક્કર થઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતની અસર એટલી ગંભીર હતી કે ખાન લગભગ 35 ફૂટ ફેંકાઈ ગયો હતો અને SUV અને હૉસ્પિટલની સામે આવેલી SRA બિલ્ડિંગની બાઉન્ડ્રી વૉલ વચ્ચે કચડાઈ ગયો હતો. આ અકસ્માતમાં તેની પત્ની નિલોફરને પણ સામાન્ય ઈજા થઈ હતી.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji`un.

My son-in-law, Sameer Khan, has passed away. May Allah grant him the highest place in Jannah. As we mourn this loss, all my scheduled for the next two days are postponed. Thank you for your understanding, Please keep him in your prayers.