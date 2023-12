duped the girl by duplicating her voice: વેસ્ટ રિજનલ સાયબર પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમણે ફિલ્મ `ડ્રીમ ગર્લ`ની જેમ મોબાઈલ ફોન પર વાત કરતી વખતે યુવતીનો ઢોંગ કરીને ઘણા યુવકોને છેતર્યા હતા. આરોપીઓ મેટ્રિમોની વેબસાઈટ દ્વારા યુવાનોને છેતરતા હતા.

ધરપકડ માટેની પ્રતીકાત્મક તસવીર

duped the girl by duplicating her voice: વેસ્ટ રિજનલ સાયબર પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમણે ફિલ્મ `ડ્રીમ ગર્લ`ની જેમ મોબાઈલ ફોન પર વાત કરતી વખતે યુવતીનો ઢોંગ કરીને ઘણા યુવકોને છેતર્યા હતા. આરોપીઓ મેટ્રિમોની વેબસાઈટ દ્વારા યુવાનોને છેતરતા હતા. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓના નામ સુનિલ મોદી (62) અને સંકેત ચવ્હાણ (23) છે. (Mumbai two men duped the youth by faking girl`s voice)

duped the girl by duplicating her voice: આરોપીઓએ આવી જ રીતે માટુંગાના એક યુવાન સોફ્ટવેર એન્જિનિયર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. તેની ફરિયાદના આધારે પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર સુવર્ણા શિંદેની ટીમે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. બંને આરોપી ધર્મશાળામાં છે અને અગાઉ પણ પકડાઈ ચૂક્યા છે.(Mumbai crime news)

duped the girl by duplicating her voice: તે સમયે આર્થર રોડ જેલમાં બંનેની ઓળખાણ થઈ હતી. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જામીન પર છૂટ્યા બાદ બંનેની મુલાકાત થઈ હતી. તે સમયે મોદીએ નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા અશ્વિની મનોહર પંડિતના નામે નકલી પ્રોફાઇલ બનાવી હતી. તેણે તેના નામ પર કોર્ટ સીલ બનાવી અને સંબંધિત મહિલાને મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે દર્શાવી.

duped the girl by duplicating her voice: જે લોકોએ પૈસા ચૂકવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો તેમના નામે નકલી વોરંટ બનાવવામાં પણ મોદી સામેલ હતા. પ્રોફાઇલ બનાવ્યા બાદ ઘણા યુવકોએ લગ્ન માટે મેટ્રિમોની વેબસાઇટનો સંપર્ક કર્યો હતો. આરોપીઓએ યુવકને ફસાવવા માટે નાસિકમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહેતી યુવતીના ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

નોંધનીય છે કે જે રીતે મુંબઈ દેશની આર્થિક રાજધાની ગણાય છે એ જ રીતે એ દેશના ઇકૉનૉમિક ક્રાઇમની પણ રાજધાની છે એમ નૅશનલ ક્રાઇમ રેકૉર્ડ બ્યુરો (એનસીઆરબી)ના સોમવારે બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. એનસીઆરબી યુનિયન ​મિનિસ્ટ્રી ઑફ હોમ અફેર હેઠળ કામ કરે છે. આર્થિક ગુનાઓમાં છેતરપિંડી, ગુનાહિત ઇરાદા સાથે વિશ્વાસઘાત કરવો, બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા જેવા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. દેશભરમાં ગયા વર્ષે ૧,૯૩,૩૮૫ આર્થિક ગુના નોંધાયા હતા, જ્યારે દેશભરનાં શહેરોમાં સૌથી વધુ આર્થિક ગુના મુંબઈમાં નોંધાયા છે. ૨૦૨૨ના એક જ વર્ષમાં મુંબઈમાં ૬,૯૬૦ આર્થિક ગુના નોંધાયા છે. બીજા સ્થાને હૈદરાબાદમાં ૬,૦૧૫ ગુના નોંધાયા છે.

૨૦૨૦થી દેશમાં આર્થિક ગુનામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ૨૦૨૦માં ૧,૪૫,૭૫૪ ગુના નોંધાયા હતા, જ્યારે ૨૦૨૧માં એ સંખ્યા ૧,૭૪,૦૧૩ રહી હતી. આમ એક જ વર્ષમાં અંદાજે ૩૦,૦૦૦ ગુના વધુ નોંધાયા હતા. ૨૦૨૨માં ૧,૯૩,૩૮૫ ગુના નોંધાયા હતા, જે ૨૦૨૧ની સરખામણીએ ૨૦,૩૭૨ વધારે હતા.

જોકે એક જ શહેરમાં ૫૦ કરોડ કરતાં વધુની રકમ સંડાવાયેલી હોય એવા ગુનામાં દિલ્હી ૧૨ ગુના સાથે મોખરે છે, જ્યારે મુંબઈમાં એવા ૧૦ ગુના નોંધાયા હતા. આર્થિક છેતરપિંડીના ગુનામાં મહારાષ્ટ્ર ચોથા નંબરે છે. પ૦ કરોડ કરતાં વધુની છેતરપિંડી થઈ હોય એવા કેસ મહારાષ્ટ્રમાં ૨૦ નોંધાયા છે, જેમાં લોકોની ૧,૦૦૦ કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુની રકમ સલવાઈ ગઈ છે.

વળી એ જ રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવાયું છે કે દેશભરમાં સૌથી વધુ ૮,૨૧૮ રમખાણો બદલના ગુના પણ મહારાષ્ટ્રમાં નોંધાયા છે. ઇન્ડિયન પીનલ કોડ હેઠળ દેશભરમાં સૌથી વધુ ગુના ઉત્તર પ્રદેશમાં નોંધાયા છે અને એની પાછળ-પાછળ મહારાષ્ટ્રનો નંબર છે. મહારાષ્ટ્રમાં ૨૦૨૨માં હત્યાના ૨૨૯૫ કેસ નોંધાયા હતા. હત્યાના કેસની સરખામણી કરતાં સૌથી વધુ ઉત્તર પ્રદેશ, એ પછી બિહાર અને ત્રીજા નંબરે મહારાષ્ટ્ર આવે છે. બળાત્કારના ૨૯૦૪ નોંધાયેલા કેસ સાથે મહારાષ્ટ્ર ચોથા નંબરનું રાજ્ય રહ્યું છે. બળાત્કારમાં રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ એની આગળ છે.