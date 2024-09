Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: આ ચૂંટણીને લઈને દરેક પક્ષો દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.

સુપ્રિયા સુળે (ફાઇલ તસવીર)

મહારાષ્ટ્રમાં આગામી અમુક મહિનામાં વિધાનસભા 2024 ની ચૂંટણી (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024) યોજવાની છે. આ ચૂંટણીને લઈને દરેક પક્ષો દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. મહાયુતિ (ભાજપ, એનસીપી અજીત પવાર જૂથ અને શિવસેના એકનાથ શિંદે જૂથ) અને મહાવિકાસ આઘાડી (કૉંગ્રેસ, એનસીપી શરદ પવાર જૂથ અને શિવસેના ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ) બંને ટોચના ગઠબંધન પક્ષો વચ્ચે સીટોની વહેંચણી ટૂંક સમયમાં જાહેર થવાની શક્યતા છે. આ બધી ચર્ચા વચ્ચે એનસીપી શરદ પવાર જૂથના નેતા સુપ્રિયા સુળેએ પક્ષને લઈને મોટી વાત કહી દીધી છે.

એનસીપી શરદ પવાર જૂથના કાર્યકારી પ્રમુખ સુપ્રિયા સુળેએ (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024) બુધવારે શરદ પવારની આગેવાની હેઠળની NCP (SP) અને કૉંગ્રેસ પાર્ટી વચ્ચે સંભવિત વિલીનીકરણ અંગેની અટકળોનો જવાબ આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે વિચારધારાથી કૉંગ્રેસની નજીક અનુભવીએ છીએ." સુળેએ એક મીડિયા ઇન્ટરવ્યૂમાં તેમની ભાગીદારી દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. જ્યારે હોસ્ટે તેમને પૂછ્યું, "સુપ્રિયાજી, ઘણી બધી વાતો છે કે નજીકના, મધ્યમ અથવા લાંબા ગાળાના ભવિષ્યમાં, શરદ પવારની આગેવાની હેઠળની NCP કૉંગ્રેસ પાર્ટીમાં ભળી શકે છે. તમે કેવી રીતે કરશો? આ જુઓ?" આ સવાલના જવાબમાં સુળેએ કહ્યું, "શું થશે તે અંગે હું અનુમાન લગાવી શકતી નથી, પરંતુ અમે ખૂબ જ સ્પષ્ટ છીએ કે અમારી વિચારધારા કૉંગ્રેસ સાથે જોડાયેલી છે અને અમે કૉંગ્રેસની નજીક અનુભવીએ છીએ."

