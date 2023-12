વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં રાજકોટ કિલ્લા ખાતે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું.વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ રાષ્ટ્ર માટે નૌકાદળનું મહત્વ સમજતા હતા.

પીએમ મોદીએ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું

Maharashtra: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં રાજકોટ કિલ્લા ખાતે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના સમૃદ્ધ વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ પછી વડાપ્રધાન મોદીએ મહારાષ્ટ્રમાં નેવી ડે કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લીધો હતો.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ રાષ્ટ્ર માટે નૌકાદળનું મહત્વ સમજતા હતા. અમે સશસ્ત્ર દળોમાં અમારી મહિલાઓની તાકાત વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આજે ભારત પ્રભાવશાળી લક્ષ્યો નક્કી કરી રહ્યું છે. આપણા દેશનો વિજયનો ભવ્ય ઇતિહાસ છે. વિશ્વ ભારતને ‘વિશ્વ મિત્ર’ તરીકે જોઈ રહ્યું છે.

નોંધનીય છે કે શિવાજીએ પોતે સિંધુદુર્ગ કિલ્લા સહિત અનેક તટીય કિલ્લાઓ બનાવ્યા હતા. નૌકાદળનો નવો ધ્વજ મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપકની મહોરથી પ્રેરિત છે. તેને ગત વર્ષે અપનાવવામાં આવ્યું હતું જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રથમ સ્વદેશી વિમાનવાહક જહાજ INS વિક્રાંત લોન્ચ કર્યું હતું.

દેશમાં યોજાયેલી પાંચમાંથી ચાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો આવી ગયા છે. આમાંથી ત્રણ રાજ્યોમાં ભાજપનો વિજય થયો છે. આ ક્રમમાં, વિધાનસભા ચૂંટણી પછી, પીએમ આજે મહારાષ્ટ્રના સિંધુદુર્ગની મુલાકાત લીધી. આ પ્રતિમા નેવી દ્વારા સિંધુદુર્ગમાં સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. આ પછી તે તારકરલી બીચની મુલાકાત પણ લીધી.

#WATCH | Sindhudurg, Maharashtra: At the `Navy Day 2023` celebrations, PM Modi says, "... Defeating the politics of pessimism, the people have vowed to move ahead in every field. This vow will take us towards a developed India. This vow will bring back the pride that this country… pic.twitter.com/4M3HREWb2d