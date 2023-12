મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં સોલાર એક્સપ્લોઝિવ કંપનીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનામાં નવ લોકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે 3 લોકોની હાલત અતિ ગંભીર છે.

Nagpur Blast: મહારાષ્ટ્રના નાગપુરથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીંની એક કંપનીમાં મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. આ વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 9 લોકોના મોતના અહેવાલ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, નાગપુરના બજારગાંવ ગામમાં સોલાર એક્સપ્લોઝિવ કંપનીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. સોલર એક્સપ્લોઝિવ કંપનીના કાસ્ટ બૂસ્ટર પ્લાન્ટમાં પેકિંગ સમયે બ્લાસ્ટ થયો હતો. બ્લાસ્ટ બાદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. વિસ્ફોટમાં ત્રણ લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે.

સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, નાગપુર ગ્રામીણ એસપી હર્ષ પોદ્દારે આ ઘટના વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, `નાગપુરના બજારગાંવ ગામમાં સોલાર એક્સપ્લોઝિવ કંપનીમાં વિસ્ફોટના કારણે નવ લોકોના મોત થયા છે. સોલર એક્સપ્લોઝિવ કંપનીના કાસ્ટ બૂસ્ટર પ્લાન્ટમાં પેકિંગ દરમિયાન આ વિસ્ફોટ થયો હતો. હાલમાં, વધુ માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.

Maharashtra | There has been a blast in the Solar Explosive Company in Bazargaon village of Nagpur, this blast happened at the time of packing in the cast booster plant in the Solar Explosive Company. More details awaited: Nagpur Rural Police