Maharashtra Assembly Elections 2024: આદિત્યએ એક વીડિયો રીટ્વીટ કર્યો જેમાં ચૂંટણી અધિકારીઓ લાતુરમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેના હેલિકૉપ્ટરની અંદર બૅગ તપાસી રહ્યા છે. પોસ્ટમાં, આદિત્યએ ચૂંટણી પંચ (EC) ને `સંપૂર્ણ રીતે સમાધાન કરેલું કમિશન` ગણાવ્યું.

ઉદ્ધવ ઠાકરે (ફાઇલ તસવીર)

શિવસેના (UBT) એ મંગળવારે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ચૂંટણી પંચ દ્વારા સતત બીજા દિવસે પક્ષના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેના બૅગની તપાસ કરી હતી. આરોપો વચ્ચે, ચૂંટણી પંચે પક્ષ કે નેતાનું નામ લીધા વિના કહ્યું કે તમામ ટોચના નેતાઓ અને પ્રચારકોના હેલિકૉપ્ટર અને વાહનોની શંકાસ્પદ વસ્તુઓ માટે તપાસ કરવામાં આવે છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેના (Maharashtra Assembly Elections 2024) દીકરા અને પક્ષના ધારાસભ્ય આદિત્યએ એક વીડિયો રીટ્વીટ કર્યો જેમાં ચૂંટણી અધિકારીઓ લાતુરમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેના હેલિકૉપ્ટરની અંદર બૅગ તપાસી રહ્યા છે. પોસ્ટમાં, આદિત્યએ ચૂંટણી પંચ (EC) ને `સંપૂર્ણ રીતે સમાધાન કરેલું કમિશન` ગણાવ્યું છે અને દાવો કર્યો છે કે ચૂંટણી અધિકારીઓ તેમના પિતાને તેમની જાહેર સભાઓમાં પહોંચવામાં વિલંબ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે એવો પણ સવાલ કર્યો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં વડા પ્રધાન કે અન્ય મંત્રીઓને કેમ પકડવામાં આવતા નથી.

તેમના આક્ષેપો બાદ, ECના સૂત્રોએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તમામ રાજકીય સ્પેક્ટ્રમમાં ટોચના નેતાઓના વિમાન અને હેલિકૉપ્ટરની સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયા (SOP)ના ભાગરૂપે તપાસ કરવામાં આવે છે. તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે અગાઉની ચૂંટણીઓમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના (Maharashtra Assembly Elections 2024) અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહના વિમાનો અને હેલિકૉપ્ટરની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

"એક લેવલ-પ્લેઇંગ ફિલ્ડ માટે અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કડક SOPs અનુસરવામાં આવી છે. 2024 લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન, બિહારમાં સમાન મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો અને તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાગલપુર જિલ્લામાં નડ્ડા સહિતના અગ્રણી નેતાઓના હેલિકૉપ્ટરની તપાસ કરવામાં આવી હતી. 24 એપ્રિલે જ્યારે શાહનું (Maharashtra Assembly Elections 2024) હેલિકૉપ્ટર 21 એપ્રિલે કટિહાર જિલ્લામાં SOP મુજબ તપાસવામાં આવ્યું હતું,” એક કાર્યકારીએ ધ્યાન દોર્યું. સૂત્રોએ મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી 2024ની ઘોષણા દરમિયાન મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારના નિવેદનને પણ યાદ કર્યું, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તમામ નેતાઓના હેલિકૉપ્ટરનું લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ માટે તપાસ કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે અમલીકરણ એજન્સીઓને નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે.

While the Entirely Compromised commission shamelessly carries on trying to delay Uddhav Thackeray ji to his sabhas by frisking, the question is, why isn’t the PM or other ministers visiting Maharashtra to promote bjp’s loot being frisked this way?



What a disgrace it’s turning… https://t.co/PxPKKsPhTu