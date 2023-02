પ્રસારક દ્વારા 2002ના ગુજરાત દંગા અને ભારત પર બે-ભાગના વૃત્તચિત્રને પ્રસારિત કરવાના કેટલાક અઠવાડિયા બાદ આ કાર્યવાહી થઈ. હવે આ કાર્યવાહી પર વિપક્ષની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

આયકર (Income Tax Department) વિભાગે આજે કરચોરી તપાસ હેઠળ દિલ્હી (Delhi) અને મુંબઈમાં (Mumbai) બીબીસીની ઑફિસોમાં એક `સર્વે ઑપરેશન` ચલાવ્યું. પ્રસારક દ્વારા 2002ના ગુજરાત દંગા અને ભારત પર બે-ભાગના વૃત્તચિત્રને પ્રસારિત કરવાના કેટલાક અઠવાડિયા બાદ આ કાર્યવાહી થઈ. હવે આ કાર્યવાહી પર વિપક્ષની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે અને કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધવામાં આવી રહ્યા છે.

સમાજવાદી પાર્ટીના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે BBC પર દરોડાના સમાચાર `વૈચારિક ઈમર્જન્સી`ની ઘોષણા છે. એક અન્ય ટ્વીટમાં અખિલેશ યાદવે લખ્યું, `શાસન-પ્રશાસન જ્યારે અભય તેમજ નિર્ભયની જગ્યાએ ભય અને ઉત્પીડનના પ્રતીક બની જાય ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે અંત નજીક છે.`

शासन-प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 14, 2023

તૃણમૂલ કૉંગ્રેસ સાંસદ મહુઆ મોઈત્રાએ ટ્વીટ કરતા લખ્યું કે બીબીસીના દિલ્હી સ્થિત ઑફિસમાં ઈનકમ ટેક્સના સર્વેના સમાચાર ખરેખર? કેટલી જરૂરી.

Reports of Income Tax raid at BBC`s Delhi office



Wow, really? How unexpected.



Meanwhile farsaan seva for Adani when he drops in for a chat with Chairman @SEBI_India office. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 14, 2023

પીડીપી નેતા મહબૂબી મુફ્તીએ આ મામલે કહ્યું કે બીબીસી ઑફિસના દરોડાના કારણ અને પ્રભાવ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે. સાચ્ચુ બોલનારા GOI બેશરમ થઈને પરેશાન કરી રહી છે. પછી તે વિપક્ષના નેતા હોય, મીડિયા, કાર્યકર્તા કે કોઈ બીજું... હકિકત માટે લડવાની કિંમત ચૂકવવી પડે છે.

Cause & effect of raids on the BBC Office is quite obvious. GOI is brazenly hounding those who speak the truth. Be it opposition leaders, media, activists or anyone else for that matter. The gloves are off & there is a price one pays for fighting for truth. https://t.co/VPUnEs27EB — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 14, 2023

સીપીઆઈ (એમ)ના સાંસદ જૉન બ્રિટ્સે મામલે કહ્યું કે બ્રિટેનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક કેવી પ્રતિક્રિયા આપશે?

Wasn’t it predictable?! What will be the response of Rishi Sunak ? pic.twitter.com/ZP2c5lYjRb — John Brittas (@JohnBrittas) February 14, 2023

કૉંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ કેસી વેણુગોપાલે કાર્યવાહીની નિંદા કરતા કહ્યું, આ બતાવે છે કે મોદી સરકાર ટીકાથી ડરી ગઈ છે. અમે ડરાવવા-ધમકાવવાની આ તરકીબોની આકરા શબ્દોમાં નિંદા કરીએ છીએ. આ અલોકતાંત્રિક અને તાનાશાહી વલણ હવે હજી નહીં ચાલી શકે.

The IT raid at BBC’s offices reeks of desperation and shows that the Modi government is scared of criticism.



We condemn these intimidation tactics in the harshest terms. This undemocratic and dictatorial attitude cannot go on any longer. — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) February 14, 2023

રાજ્યસભા સાંસદ બિનૉય વિશ્વમે આ મામલે કહ્યું, જ્યારે પીએમ મોદી G-20ની અધ્યક્ષતા કરશે, તો તે પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર ભારતના રેકૉર્ડ વિશે પૂછશે. શું તે ખરેખર આખો જવાબ આપી શકશે?

Raid on BBC!They call it survey!This survey is killing spree of a frightened https://t.co/XvsmLIYTIO strangle the voice of https://t.co/nn8tWksL2V is witnessing it.When Modi preside over G - 20,they will ask about India`s record on freedom of press. Can he reply truth fully ? — Binoy Viswam (@BinoyViswam1) February 14, 2023

જેડીયૂના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજીવ રંજન સિંહ ઉર્ફે લલન સિંહે ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે આ કેવું લોકતંત્ર છે? જે પણ આના વિરોધ બોલશે કે લખશે, તેની સાથે આવું જ થશે. જેને પણ બોલવું હોય લખવું હોય, પહેલા તેમને બતાવવું પડશે, નહીંતર ખરાબ પરિણામ ભોગવવા પડશે. આખરે સરકારી પોપટનું કેટલું અને ત્યારે દુરુપયોગ કરશે @narendramodi સરકાર?

શિવસેના ઉદ્ધવ ઠાકરેના જૂથના નેતા, અને રાજ્યસભા સાંસદ, સંજય રાઉતે કહ્યું કે ભારતનું લોકતંત્ર જોખમમાં છે. અમે ભારતીય લોકતંત્ર માટે પોતાના લોહીના છેલ્લા ટીપા સુધી લડશે. જય હિંદ.

Timing of the Raids on BBC no more suggests, but establishes, that India is fast losing its Democratic Image. India`s Democracy is under seige. Judiciary and Journalism are the last surviving bastions.



We will fight to the last drop of our blood for Indian Democracy!

Jay Hind! pic.twitter.com/12CMqR7ixE — Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 14, 2023

નોંધનીય છે કે આયકર વિભાગના 39 લોકો BBCની ઑફિસમાં સર્વે કરી રહ્યા છે. કસ્તૂરબા ગાંધી માર્ગમાં હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ બિલ્ડિંગના છઠ્ઠા માળેથી બીબીસીની ઑફિસ છે. અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ મેનલી મુંબઈ ઑફિસથી જ ઑપરેટ થાય છે. મુંબઈમાં 15 અધિકારી છે આયકર વિભાગના સર્વેમાં. તો, દિલ્હીમાં આઈટીની 24 લોકોની ટીમ બીબીસી ઑફિસમાં હાજર છે. કુલ ચાર ટીમ છે, જેમાં એક ટીમમાં આઈટીના 6 લોકો સામેલ છે.

તો બ્રિટેનના સાર્વજનિક પ્રસારક બીબીસીએ કહ્યું કે ભારતીય આયકર વિભાગના અધિકારી નવી દિલ્હી અને મુંબઈ સ્થિત તેમની ઑફિસમં છે તથા તે તેમની સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરે છે. અધિકારીઓએ નવી દિલ્હીમાં જણાવ્યું કે આયકર વિભાગે મંગળવારે કહેવાતી કરચોરીની તપાસ હેઠળ દિલ્હી અને મુંબઈમાં બીબીસીની ઑફિસોમાં `સર્વે ઑપરેશન` ચલાવ્યું. બીબીસીની પ્રેસ ઑફિસે ટ્વીટ કર્યું છે, "આયકર અધિકારી આ સમય નવી દિલ્હી અને મુંબઈમાં બીબીસી ઑફિસમાં છે અને અમે સંપૂર્ણ રીતે સહયોગ કરી રહ્યા છીએ. અમને આશા છે કે આ સ્થિતિ ટૂંક સમયમાં જ ઉકેલાઈ જશે."