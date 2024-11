Fire at BKC Metro Station: બીએમસીએ આપેલા અપડેટેડ અહેવાલમાં 15 નવેમ્બર 2024ના રોજ લગભગ એક વાગ્યાની આસપાસ આ આગની ઘટના સામે આવી હતી. નવા મળેલા અપડેટ મુજબ બીએમસી અને એમએફબી દ્વારા આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી.

પ્રતીકાત્મક ફાઇલ તસવીર

મુંબઈના બાન્દ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) મેટ્રો સ્ટેશનના (Fire at BKC Metro Station) બેઝમેન્ટમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) એ પહેલા આપેલી માહિતી મુજબ શુક્રવારે બાન્દ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) મેટ્રો સ્ટેશનની બહાર આગ ફાટી નીકળી હતી અને તે BKC મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આવેલી ઇન્કમ ટૅક્સ ઓફિસની નજીક આવેલા કચરાના ઢગલામાં લાગી હતી. જોકે તે હવે બેઝમેન્ટમાં લાગી હોવાની માહિતી છે. આ આગ લાગ્યાની સાથે સાવચેતીના પગલા તરીકે, મુસાફરોને તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરીને ઝડપથી મેટ્રો સ્ટેશનની બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે BKC મેટ્રો સ્ટેશનને કામકાજ માટે અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બાકીની મુંબઈ મેટ્રો લાઇન 3 સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે.

"BKC સ્ટેશન પર પેસેન્જર સેવાઓ એન્ટ્રી/એક્ઝિટ A4 ની બહાર આગને કારણે અસ્થાયી રૂપે બંધ છે, જેના કારણે સ્ટેશન પરિસરમાં ધુમાડો ફેલાયો હતો. મુસાફરોની સલામતી માટે, અમે સેવાઓ થોભાવી છે. વૈકલ્પિક બોર્ડિંગ માટે પ્રવાસીઓને કરીને બાન્દ્રા કોલોની સ્ટેશન પર આગળ જવા વિનંતી કરવામાં આવી છે,” એમ એક નિવેદનમાં એમએમઆરસીએ જણાવ્યું હતું. BMCએ (Fire at BKC Metro Station) કહ્યું કે હજુ સુધી કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી.

The fire is contained to some wooden sheets, furniture, and construction materials in a 100x60 feet area in the basement, about 40-50 feet underground at the Metro station. It was fully controlled by 2:30 pm



Via: @raje_ashish#fire #mumbaifire #BKC #mumbai #mumbainews https://t.co/2KbBTQvMYg pic.twitter.com/UsNc3VilOG