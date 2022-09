ભોસલે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની 12 પેઢીના વંશજ હતા. તેઓ 75 વર્ષના હતા અને ઉંમર સંબંધે બીમારીઓને કારણે તેમણે મંગળવારે પુણેની એક હૉસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે છત્રપતિ શિવાજીરાજે ભોસલેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. ભોસલે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની 12 પેઢીના વંશજ હતા. તેઓ 75 વર્ષના હતા અને ઉંમર સંબંધે બીમારીઓને કારણે તેમણે મંગળવારે પુણેની એક હૉસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા.

ફડણવીસે સાંસ્કૃતિક, સાહિત્ય અને રમત જગતમાં ભોસલેના યોગદાનને યાદ કરવામાં આવ્યા. તેમણે મંગળવારે રાતે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે ભોસલેના નિધન થકી કળા, રમત, સાહિત્ય અને સમાજમાં યોગદાન આપનાર શખ્સ આ વિશ્વમાંથી ચાલ્યો ગયો.

Saddened by the demise of Shrimant Chhatrapati Shivajiraje Bhosale Ji. He was a dynamic and multifaceted personality who worked extensively among the people. He made a rich contribution towards Satara’s progress. Condolences to his family, friends and admirers. Om Shanti.