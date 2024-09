Bombay HC grants permission to 17 years old girl to continue her pregnancy: યુવતીએદાવો કર્યો હતો કે તે પુરુષ સાથે સહમતિથી સંબંધમાં હતી.

પ્રતીકાત્મક તસવીર મિડ-ડે

બોમ્બે હાઈ કોર્ટે (Bombay HC grants permission to 17 years old girl to continue her pregnancy) ગુરુવારે એક 17 વર્ષની પીડિતાને તેની ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી હતી. અદાલતે કહ્યું કે તે સગીર છોકરીની પ્રજનન સ્વતંત્રતા અને પસંદગીના અધિકાર પ્રત્યે જાગૃત છે. જસ્ટિસ એ. એસ. ગડકરી અને નીલા ગોખલેની ડિવિઝન બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે “છોકરીએ શરૂઆતમાં ગર્ભાવસ્થાને સમાપ્ત કરવાની માગ કરી હતી પરંતુ પછીથી તેણે તેના બાળકને જન્મ આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો કારણ કે તે તેના પર બળાત્કાર કરનાર વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા માગતી હતી, પરંતુ તેની સાથે ખરાબ વર્તન કરવામાં આવ્યું હતું. કોર્ટે કહ્યું, "અમે અરજદાર પીડિતાના પ્રજનન સ્વતંત્રતાના અધિકાર, તેના શરીર પર તેની સ્વાયત્તતા અને તેના પસંદગીના અધિકાર વિશે ધ્યાન આપીએ છીએ,".

કોર્ટે કહ્યું કે તે કિશોરી ઇચ્છે તે તેની 26 અઠવાડિયાની ગર્ભાવસ્થાને તબીબી રીતે સમાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેણે પ્રેગ્નન્સી ચાલુ રાખવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હોવાથી તે આમ કરવા માટે સંપૂર્ણ હકદાર છે." તમને જણાવી દઈએ કે યુવતી અને તેની માતા તાવની તપાસ કરાવવા ગયા હતા ત્યારે તેના પ્રેગ્નન્સીની (Bombay HC grants permission to 17 years old girl to continue her pregnancy) જાણ થઈ. તે બાદ 22 વર્ષના યુવક વિરુદ્ધ યુવતીસાથે દુષ્કર્મ કરવા અંગે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ત્યારપછી પીડિતાએ હાઈ કોર્ટમાં જઈને ગર્ભધારણ સમાપ્ત કરવાની માગ કરી હતી. જો કે, કિશોરીએ પાછળથી દાવો કર્યો હતો કે તે આરોપી યુવક સાથે સહમતિથી સંબંધમાં હતી અને તેઓ લગ્ન કરવા અને એક બાળક ધરાવવાનો ઇરાદો ધરાવતા હતા.

સરકારી જે.જે. હૉસ્પિટલમાં મેડિકલ બોર્ડ (Bombay HC grants permission to 17 years old girl to continue her pregnancy) દ્વારા સગીરની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેણે હાઈ કોર્ટમાં રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો, જેમાં જણાવ્યું હતું કે ગર્ભમાં કોઈ અસામાન્યતા નથી, પરંતુ સગીર હોવાને કારણે તે આપવા માટે યોગ્ય માનસિક સ્થિતિમાં નથી. બાળકનો જન્મ થયો ન હતો. હાઈ કોર્ટે કહ્યું કે બાળકી અને તેની માતા બંનેએ ગર્ભાવસ્થા ચાલુ રાખવા અને તેને પૂર્ણ અવધિ સુધી લઈ જવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે. આ સાથે મહિલાઓ સામેના ગુના અંગે પણ અદાલતે એક આદેશ આપ્યો હતો. બદલાપુરની સ્કૂલમાં સફાઈ-કર્મચારી દ્વારા બે બાળકીઓની જાતીય સતામણી કરવાના કેસમાં બૉમ્બે હાઈ કોર્ટનાં જસ્ટિસ રેવતી મોહિતે ડેરે અને જસ્ટિસ પૃથ્વીરાજ ચવાણની બેન્ચે તપાસકર્તાઓને કહ્યું હતું કે આ બહુ મોટો ઇશ્યુ છે, આ કેસ ભવિષ્યમાં આવા બીજા કેસ માટે ઉદાહરણરૂપ સાબિત થવાનો હોવાથી પૂરતી તપાસ કરીને વૉટરટાઇટ કેસ બનાવો.