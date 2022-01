વ્યક્તિના રેકોર્ડની જાળવણી માટે આધાર લેવામાં આવશે.

ફાઇલ તસવીર

મુંબઈના મેયર કિશોરી પેડણેકરે કહ્યું કે હવેથી દરેક વ્યક્તિ જે સેલ્ફ-ટેસ્ટિંગ કીટ ખરીદશે, તેણે પોતાનું આધાર કાર્ડ કેમિસ્ટને આપવું પડશે. વ્યક્તિના રેકોર્ડની જાળવણી માટે આધાર લેવામાં આવશે. જો કોઈ પોઝિટિવ હોય તો તેણે અધિકારીઓને જાણ કરવી જોઈએ અને તેને ઓનલાઈન અપડેટ કરવી જોઈએ. તેમ મુંબઈના મેયર કિશોરી પેડણેકરે જણાવ્યું હતું.

We have decided that everyone purchasing self-test kits will have to provide their Aadhar cards to the chemists to maintain a record. If anyone tests positive they must inform the authorities and update this online: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/PJciE1oiQW