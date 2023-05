આ દરમિયાન એક છોકરી લાલ રંગથી લથપથ થઈને આ ફેસ્ટિવલમાં એક પહોંચી હતી અને સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. હવે આ છોકરીની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે

તસવીર સૌજન્ય: સોશિયલ મીડિયા

ફ્રાન્સમાં આયોજિત કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ (Cannes Film Festival) ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ફેસ્ટિવલ 16 મેના રોજ ફ્રેન્ચ રિવેરા ખાતે શરૂ થયો હતો, જે 27 મે 2023ના રોજ સમાપ્ત થશે. અત્યાર સુધી ઘણા લોકોએ તેમની ફેશનથી ઝાલવો બતાવ્યો છે. આ દરમિયાન એક છોકરી લાલ રંગથી લથપથ થઈને આ ફેસ્ટિવલમાં એક પહોંચી હતી અને સૌને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. હવે આ છોકરીની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.

લાલ રંગમાં લથપથ મહિલા કાન્સમાં કેમ પહોંચી?

સમાચાર વેબસાઇટ ડેઈલી મેલના એક અહેવાલ અનુસાર, યુવતીએ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ (Russia-Ukraine War)ના વિરોધમાં આવું કર્યું હતું. તે રશિયન ધ્વજના રંગનો ડ્રેસ પહેરેલી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે તે રેડ કાર્પેટ પર ચાલે છે ત્યારે ફોટોગ્રાફર્સ તેની તસવીરો લેવાનું શરૂ કરે છે. એટલા માટે તે પોતાની જાત પર લાલ રંગ ઉતારે છે. તેના આ કૃત્ય બાદ સુરક્ષામાં તહેનાત ઑફિસર એક તેનો હાથ ખેંચે છે અને તેને ત્યાંથી બહાર લઈ જાય છે.

VIDEO: Cannes action.



A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film `Acid`, before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW