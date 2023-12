Will the plane come to India: `લે મોંડે` અખબારના સમાચાર પ્રમાણે, પ્રાંતીય પ્રશાસકે કહ્યું કે વિમાનને ઈંધણ ભરવું હતું અને આમાં 303 ભારતીય નાગરિક હતા જે સંભવતઃ સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં કામ કરતા હતા.

વિમાન માટે વાપરવામાં આવેલી તસવીર

ફ્રાન્સીસી અધિકારીઓએ `માનવ તસ્કરી`ની શંકામાં પેરિસ પાસે એક ઍરપૉર્ટ પર ત્રણ દિવસથી અટકાવવામાં આવેલ વિમાન સોમવારે ઉડ્ડાણ ભરી શકશે. વિમાનમાં 303 પ્રવાસીઓ પ્રવાસ કરી રહ્યા છે જેમાંથી મોટાભાગના ભારતીય છે. રવિવારે સ્થાનિક મીડિયાએ આ સમાચાર આપ્યા છે. ફ્રાન્સીસી સમાચાર પ્રસારણ ટેલીવિઝન અને રેડિયો નેટવર્ક `બીએફએમ ટીવી`એ જણાવ્યું કે વિમાનને જવાની પરવાનગી આપ્યા બાદ ફ્રાન્સીસી ન્યાયાધીશોએ પ્રક્રિયામાં અનિયમિતતાઓને કારણે 300થી વધારે પ્રવાસીઓને અટકાવવા મામલે સુનાવણી અટકાવી દીધી.

Will the plane come to India: `માનવ તસ્કરી`ની શંકામાં ગુરુવારે પેરિસમાંથી 150 કિલોમીટર પૂર્વમાં વેટ્રી ઍરપૉર્ટ પર ફ્રાન્સીસી અધિકારીઓ દ્વારા અટકમાં લેવામાં આવેલા 303 પ્રવાસી સાથે ચાર ફ્રાન્સીસી ન્યાયાધીશોએ રવિવારે પૂછપરછ શરૂ કરી દીધી. આ સુનાવણી માનવ તસ્કરીની શંકામાં પેરિસ અભિયોજકની ઑફિસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી તપાસના ભાગ કરીતે કરવામાં આવી રહી છે. સમાચારમાં કહેવામાં આવ્યું કે વિમાન સોમવારે ઉડ્ડાણ ભરવાની આશા છે. તેમના ગંતવ્ય વિશે કોઈ માહિતી નથી.

પ્લેનને ભારતમાં ઉડાડી શકાય છે, જ્યાંથી મોટાભાગના મુસાફરો છે, અથવા નિકારાગુઆ, જે તેનું મૂળ ગંતવ્ય હતું, અથવા દુબઈ, જ્યાંથી પ્લેન ઉપડ્યું હતું. ફ્રેન્ચ મીડિયા અનુસાર, કેટલાક મુસાફરો હિન્દીમાં અને કેટલાક તમિલમાં વાત કરી રહ્યા છે અને માનવામાં આવે છે કે તેમના પરિવારજનોનો ટેલિફોન દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે.

Will the plane come to India: અખબારે કેસની નજીકના એક સ્ત્રોતને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે દસ મુસાફરોએ આશ્રય માટે વિનંતી કરી છે. ફ્રેન્ચ પ્રોસિક્યુટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, 11 સગીરો કે જેઓ વાલીઓ વિના મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તેઓ શુક્રવારથી કસ્ટડીમાં છે. આ સિવાય બે પુખ્ત મુસાફરો પણ શુક્રવારથી કસ્ટડીમાં છે. શનિવારે સાંજે તમામની કસ્ટડી આગામી 48 કલાક માટે લંબાવવામાં આવી હતી.

Will the plane come to India: આ વિમાન રોમાનિયન ચાર્ટર કંપની `લેજેન્ડ એરલાઈન્સ`ની માલિકીનું છે. કંપનીના વકીલ લિલિયાના બકાયોકોએ `માનવ તસ્કરી`માં કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો છે. લિલિયાનાએ જણાવ્યું હતું કે `ભાગીદાર` કંપનીએ પ્લેનને ચાર્ટર્ડ કર્યું હતું અને તે દરેક મુસાફરના ઓળખ દસ્તાવેજો ચકાસવા માટે જવાબદાર છે. તે ફ્લાઇટના 48 કલાક પહેલા મુસાફરોના પાસપોર્ટની માહિતી એરલાઇનને આપે છે.

ફ્રાન્સમાં માનવ તસ્કરી માટે 20 વર્ષ સુધીની સજા છે. ફ્રાન્સમાં ભારતીય દૂતાવાસે શનિવારે કહ્યું હતું કે તેનો સ્ટાફ પેરિસ નજીકના એરપોર્ટ પર ભારતીય નાગરિકોની મદદ માટે છે જ્યારે તેઓને શંકાસ્પદ `માનવ તસ્કરી`ના આરોપમાં ફ્રેન્ચ અધિકારીઓ દ્વારા અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

Will the plane come to India: દૂતાવાસે શનિવારે સાંજે સોશિયલ મીડિયા પર અપડેટ કરેલા સંદેશમાં પરિસ્થિતિને "ઝડપથી ઉકેલવા" ના પ્રયાસમાં લાંબી ક્રિસમસ રજાના સપ્તાહના અંતે કામ કરવા બદલ ફ્રેન્ચ અધિકારીઓનો આભાર માન્યો હતો.

લે મોન્ડે અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે પ્રાંત પ્રશાસકે જણાવ્યું હતું કે વિમાનમાં ઇંધણ ભરવાનું હતું અને તેમાં 303 ભારતીય નાગરિકો હતા જેઓ કદાચ યુએઈમાં કામ કરતા હતા. અહેવાલ મુજબ, ભારતીય પ્રવાસીઓએ મધ્ય અમેરિકા પહોંચવા માટે આ પ્રવાસની યોજના બનાવી હશે, જ્યાંથી તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ અથવા કેનેડામાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. પરંતુ એક ટિપ ઓફે સંગઠિત ટોળકી દ્વારા `મુસાફરો માનવ તસ્કરીનો ભોગ બનવાની સંભાવના` ઉભી કરી, અધિકારીઓને ચેતવણી આપી.