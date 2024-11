Gujarat Fraud Alert: શાહ પર અંગત લાભ માટે નકલી લેટરપેડ બનાવવા અને IAS ઑફિસર હોવાનો દાવો કરવાના આરોપ છે. ફરિયાદ મળતાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી કરીને આ નકલી IAS અધિકારી બનીને ફરતા વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી.

દેશના અનેક રાજ્યોમાંથી નકલી IAS, IPS સહિત (Gujarat Fraud Alert) અનેક મોટા પદના પોલીસ અને સરકારી કર્મચારીઓ લોકો સાથે આર્થિક છેતરપિંડી કરતાં ઝડપાયા છે. આ સાથે હવે ગુજરાતમાંથી પણ એક નકલી અધિકારીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં થોડા સમય પહેલા એક નકલી અધિકારીઓ ઝડપાયા બાદ હવે પોતાને IAS તરીકે ગણાવતા વધુ એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ પોલીસે મેહુલ શાહ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. શાહ પર અંગત લાભ માટે નકલી લેટરપેડ બનાવવા અને IAS ઑફિસર હોવાનો દાવો કરવાના આરોપ છે. ફરિયાદ મળતાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી કરીને આ નકલી IAS અધિકારી બનીને ફરતા વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી. ગુજરાતમાં અગાઉ નકલી પીએમઓ ઑફિસર સાથે નકલી પોલીસ અધિકારીઓ પણ ઝડપાઈ ચૂક્યા છે.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના (Gujarat Fraud Alert) પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર જે. કે. મકવાણાના જણાવ્યાં અનુસાર કાર ભાડે આપવાનો વ્યવસાય કરતા વ્યક્તિની ફરિયાદના આધારે આ કેસની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આરોપી મેહુલ શાહે કાર ભાડે આપવા માટે તેનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેણે પોતાને મહેસૂલ વિભાગના ડાયરેક્ટર અને IAS અધિકારી હોવાનું કહી પોતાની ઓળખ આપી હતી. આરોપીએ ફરિયાદીને કારમાં સાયરન અને પડદો લગાવવા માટે ગૃહ મંત્રાલય, વિજ્ઞાન અને સંશોધન વિભાગનો નકલી પત્ર પણ મોકલી આપ્યો હતો. મકવાણાએ વધુ તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આરોપી મેહુલ શાહ મૂળ મોરબીનો રહેવાસી છે.

