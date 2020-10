કોવિડ-19ની વૅક્સિન માટે હજી આટલો સમય રાહ જોવી પડશે

દેશમાં કોવિડ-19ના કેસમાં સતત વધારો જ થઈ રહ્યો છે. ભારત સહિત વિશ્વમાં કોરોનાનો અંત દેખાઈ જ નથી રહ્યો એવામાં અત્યારસુધીમાં આ સંબંધિત એક સકારાત્મક સમાચાર આવ્યા છે.

આરોગ્ય પ્રધાન ડૉ.હર્ષવર્ધન સિંહે કહ્યું કે, સરકાર જુલાઈ 2021 સુધીમાં દેશના 25 કરોડ લોકોને વૅક્સિન ઉપલબ્ધ કરાવશે. સરકાર 400થી 500 મિલિયન ડોઝ પ્રાપ્ત કરશે જેમાંથી પ્રથમ 25 કરોડ ડોઝ આવતા વર્ષે જુલાઈ સુધીમાં પ્રદાન કરવાનો લક્ષ્ય છે.

There is a high-level expert body going into all aspects of vaccines. Our rough estimate and the target would be to receive and utilise 400 to 500 million doses covering approximately 25 crore people by July 2021: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan in his 'Sunday Samvaad' https://t.co/05gmMzzAq1