સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અમર સિંહનું સિંગાપોરમાં નિધન

રાજ્ય સભાના સાંસદ અને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અમર સિંહનું 64 વર્ષની ઉંમરે સિંગાપોરમાં નિધન થયું છે. તેઓ ઘણા લાંબા સમયથી કિડની સંબંધિત બીમારીથી પિડાતા હતા. તેમજ છેલ્લા છ મહિનાથી સિંગાપોરમાં તેમની સારાવર ચાલી રહી હતી. સમાજવાદી પાર્ટીના સર્વેસર્વા મુલાયમસિંહ યાદવના અત્યંત વિશ્વાસુ હોવાથી એક સમયે દિલ્હીની રાજનીતિમાં અનોખો દબદબો ધરાવતા હતાં. ફક્ત રાજકારણમાં જ નહીં બૉલીવુડ હસ્તીઓ સાથે પણ તેમના નજીકના સંબંધ હતા. તેઓ બૉલીવુડના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન અને અનિલ અંબાણી સાથે પણ ઘરોબો ધરાવતા હતા

ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન સુબ્રમણ્મ સ્વામીએ આપી શ્રદ્ધાંજલી.

Amar Singh MP and a person I have known for long, died today. Although he was mostly with SP, but he made friends across the spectrum of political https://t.co/sq1ncErLyj condolences to his family