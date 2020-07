કોરોનાથી બચવા માટે આ ભાઈએ બનાવ્યો સોનાના માસ્ક, કિંમત જાણીને તમે ચોંકી જશો

દેશમાં કોરોના વાઈરસનો આતંક ફેલાયા છે અને દેશમાં સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યા પણ ઝડપથી વધી રહી છે. દરરોજ કોરોનાના નવા દર્દી રેકૉર્ડ તોડી રહ્યા છે. દેશમાં આ સમયે કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યા 6.25 લાખથી વધારે થઈ ગઈ છે. એવામાં દેશમાં ઝડપથી વધતા પોઝિટીવ કેસને જોતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છે કે, જ્યારે પણ કોઈ ઘરેથી બહાર જાય તો માસ્ક જરૂર પહેરો, સાવધાની રાખો અને લોકોના સંપર્કમાં નહીં આવો.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4