શ્વાનને દુલ્હન બનાવીને બે બાળકો સાથે ધામધૂમથી કરાવ્યા લગ્ન, જાણો કારણ

ભલે દેશ વિજ્ઞાન અને ટૅક્નોલોજી ક્ષેત્રે કેટલી પણ પ્રગતિ કરી લે પરંતુ દેશના ઘણા ભાગોમાં જૂની પરંપરાઓ અને અંધશ્રદ્ધાઓને હજી માન્યતા આપવામાં આવે છે. આવી જ એક પરંપરા ઓડિશાના મયુરભંજ જિલ્લામાં આજે પણ ચાલુ છે. જ્યા બાળકોના લગ્ન શ્વાન સાથે કરાવવામાં આવે છે.

ઓડિશાના હો (Ho) આદિજાતિમાં એવી પરંપરા છે કે, જો બાળકોના ઉપરના દાંત પહેલા આવે તો શ્વાન સાથે તેમના લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. જો ઉપરના દાંત પહેલા આવી જાય તો ‘અપશુકન’ માનવામાં આવે છે. જો કોઈ છોકરીને ઉપરના દાંત પહેલા આવે તો નર શ્વાનના બાળક સાથે તેના લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. આવો જ એક કિસ્સો ગત શુક્રવારે જિલ્લાના સુકરૌલી બ્લૉક અંર્તગત આવતા ગંભરિયા ગામમાં બન્યો છે. જ્યાં બે પરિવારે દીકરાઓના લગ્ન માદા શ્વાન સાથે કર્યા છે. કારણકે તેમને ઉપરના દાંત આવવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું.

Odisha: Members of a tribal community in Mayurbhanj's Gambharia village allegedly married two children to dogs as they started teething through upper gums.



"We will take steps to create awareness in the area," says Mayurbhanj Superintendent of Police



